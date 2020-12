Další posun v žebříčku koeficientů. Klíčovou příčku však mají české kluby daleko

Dánsko, které patnácté místo aktuálně drží, má před osmnáctým Českem náskok 2,825 bodu, což je ve světě koeficientových počtů výrazná propast.



Hrozí, že Češi od přespříštího ročníku přijdou o pátého účastníka pohárů.

Letošní příspěvky českých klubů do koeficientu Slavia získala 8,5 bodu: remíza a prohra v předkole (jelikož hrála klasické play off na dva zápasy, bylo za remízu jen 0,5 bodu), čtyři výhry a prohra ve skupině – do národního koeficientu přispěla hodnotou 1,7 Sparta 4 body: dvě výhry a tři prohry ve skupině – do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,8 Liberec 8,5 bodu: tři výhry v předkolech a dvě výhry ve skupině (za výhru v předkolech bylo letos 1,5 bodu, výhra ve skupině 2 body) - do koeficientu přispěl hodnotou 1,7. Plzeň získala 2,5 bodu: jedna výhra a dvě prohry v předkolech (za každou prohru 0,5 bodu) – do koeficientu přispěla hodnotou 0,5. Jablonec získal 0,5 bodu (prohra v předkole) – do koeficientu přispěl 0,1. Český koeficient v ročníku 2020/2021 má zatím hodnotu 4,8 bodu a je předpoklad, že se dál bude zvyšovat. Předchozí sezony

2019/2020 - 2,5 bodu

2018/2019 - 6,5 bodu

2017/2018 - 5,5 bodu

2016/2017 - 5,5 bodu

České kluby se vinou odečtu výsledků za nadprůměrnou sezonu 2015/16, ve které se například pražská Sparta probojovala až do čtvrtfinále Evropské ligy, propadly v úvodu aktuálního pohárového ročníku až na jedenadvacáté místo.

Postupně se sice drápou výš, ale bude to stačit?

Na to, aby i v přespříští sezoně 2022/23 vyslaly do Evropy pět klubů, patrně ne. V nadcházejícím ročníku (2021/22) se ještě pro české kluby nic měnit nebude, protože se v minulé pohárové sezoně udržely v elitní patnáctce.

Pak ale pro český klubový fotbal mohou nastat i v souvislosti s reorganizací evropských soutěží a novou Konferenční ligou, která doplní Champions League a Evropskou ligu, krušné časy.

Aby se tuzemské kluby do první patnáctky přece jen vrátily, musely by do konce aktuální sezony přeskočit ještě tři země.

Čtrnáctý Kypr a těsně patnácté Dánsko mají před posledním kolem skupin ve hře už jen jeden tým a jejich zbylý zástupce už navíc nemůže postoupit do jarní části pohárů, kterou si naopak zahraje Slavia. Také šestnáctému Srbsku připisuje body už jen jediný celek - Crvena zvezda Bělehrad, která si ale zajistila postup. Sedmnácté Řecko má ve hře tři týmy, naději na účast v jarní fázi už drží jen Olympiakos Pireus.

Trojice Slavia, Sparta a Liberec by musela v této sezoně získat ještě o minimálně 15 bodů více než dánský Midtjylland nebo kyperská Omonia Nikósie. Čeští zástupci by tak oproti jednomu z konkurentů museli dosáhnout ještě aspoň na sedm výher a jednu remízu.

Zároveň by české trio potřebovalo uhrát ještě nejméně o šest bodů více než Crvena zvezda, na Srbsko totiž tuzemské kluby aktuálně ztrácejí 1,2 bodu. Řecko už je na dohled, k jeho dostižení stačí uhrát o remízu více. Zároveň české týmy pod sebou musejí udržet devatenácté Švýcarsko, které ztrácí jen 0,075 bodu. Posun na 15. místo tak nadále zůstává málo reálný.

Žebříček národních koeficientů UEFA aktuální pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2022/23, klíčová je TOP 15 14. Kypr - 27,750 (ve hře Omonia Nikósie v EL - konec ve skupině)

- 27,750 (ve hře Omonia Nikósie v EL - konec ve skupině) 15. Dánsko - 27,625 (ve hře Midtjylland v LM - konec ve skupině)

- 27,625 (ve hře Midtjylland v LM - konec ve skupině) 16. Srbsko - 26,000 (ve hře CZ Bělehrad v EL - postup)

- 26,000 (ve hře CZ Bělehrad v EL - postup) 17. Řecko - 25,000 (ve hře Olympiakos v LM - šance na přesun do EL, PAOK a AEK v EL - konec ve skupině)

- 25,000 (ve hře Olympiakos v LM - šance na přesun do EL, PAOK a AEK v EL - konec ve skupině) 18. Česko - 24,800 (ve hře v EL: Slavia - postup, Sparta a Liberec - konec ve skupině)

19. Švýcarsko 24,725 (ve hře YB Bern v EL - šance na postup)

24,725 (ve hře YB Bern v EL - šance na postup) 20. Chorvatsko 24,075 (ve hře v EL: Din. Záhřeb - postup, Rijeka - konec ve skupině)

Přitom se ve srovnání s minulou pohárovou sezonou daří českým klubům o poznání lépe. Loni sbírala na podzim body do koeficientu jen Slavia, která hrála skupinu Champions League.

Letos hraje český mistr společně se Spartou a Libercem hlavní fázi Evropské ligy a i s Jabloncem a Plzní, které se zapojily do letní kvalifikace, uhrály dohromady už 24 bodů.

České kluby do pohárů v ročníku 2021/22 1. místo v lize: 2. předkolo LM 2. místo v lize: 2. předkolo LM Vítěz poháru: 3. předkolo EL

3. a 4. (5. místo - když pohár vyhraje tým do 4. příčky) místo v lize: 2. předkolo Evropské konferenční ligy



V hlavní fázi pohárů kluby získávají dva body za výhru a jeden za remízu, v kvalifikačních zápasech je to méně, přičemž všechny zisky se dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti.

Nejpilnějšími letošními sběrateli jsou zatím Slavia a Liberec s 8,5 body, Sparta získala čtyři, Plzeň 2,5 a Jablonec polovinu bodu.

Pokud se tuzemské kluby nedokážou do elitní patnáctky vrátit, v přespříštím ročníku budou hrát poháry jen ve čtyřech a přijdou o jedno místo v kvalifikaci Ligy mistrů.

Do prestižní soutěže by šel pouze šampion, zbylou trojici by čekala Evropská konferenční liga, která bude mít premiéru od příští sezony. Na podzim 2021 do ní půjdou dva z pěti českých zástupců, první dva celky z domácí ligy čeká kvalifikace Ligy mistrů a jeden tým pak Evropská liga.