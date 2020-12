Postup Slavie, smutná výhra Liberce. I Sparta je po porážce ze hry

„Po losu byl cíl postoupit a to se nám splnilo. Když vezmu třeba Zimiče a ostatní mladé kluky, jsem moc rád, že se nám to podařilo. Pro kluky je to obrovská motivace,“ uvedl zkušený obránce Ondřej Kúdela.



Slávisté se soupeře pro úvodní kolo jarní fáze dozví 14. prosince po losu ve švýcarském Nyonu.

V Edenu 600 negativně otestovaných lidí z řad partnerů klubu sledovalo snadnou výhru 3:0 nad Beer Ševou, u dvou gólů byl podzimní objev Abdallah Sima, třetí zaznamenal Nicolae Stanciu, jenž přitom minule v pohárové základní sestavě scházel.

Slavia, která do Evropské ligy „spadla“ po vyřazení v závěrečném předkole Champions League, si díky vítězství a postupu vydělala 10,7 milionů eur (téměř 283 milionů korun).

Navíc ještě dostane prémii za umístění v tabulce, která bude činit 500 tisíc, či milion eur. Další finance si může připsat v případě bodového zisku v Leverkusenu a postupu ve vyřazovací části.

„Kolo před koncem máme jasný postup a ještě jedeme bojovat do Leverkusenu o první místo. Dal bych to na úroveň postupu do Ligy mistrů a tažení v Evropské lize do čtvrtfinále před dvěma lety,“ uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.



Sparťané naopak v předposledním kole o šanci na postup přišli stejně jako fotbalisté Liberce, byť u nich byla naděje velmi teoretická.

Svěřenci kouče Kotala přitom v Lille ještě deset minut před koncem vedli díky gólu mladšího Ladislava Krejčího (ač hráli v deseti). Jenže domácí zásluhou střídajícího Buraka Yilmaze skóre otočili a uhasili sparťanské sny o postupu.

„Ve fotbale se nehraje na to, jestli byl někdo lepší, nebo ne. Hraje se na góly. Nám se podařilo v deseti dát gól, ale jak jsme byli v oslabení, tak soupeř nasadil další útočníky a to rozhodlo,“ uvedl trenér Václav Kotal.



K vyřazení letenského celku přispělo také vítězství AC Milán nad Celtikem 4:2. Právě proti italskému velkoklubu Sparta příští týden na Letné zakončí své letošní vystoupení v evropských pohárech.



Liberec hrál o teoretickou naději, avšak kromě výhry, která se týmu vedeném trenérem Hoftychem podařila, potřeboval i pomoc v souběžně hraném duelu mezi Crvenou zvezdou Bělehrad a Hoffenheimem.

A to se nepovedlo.

„Dokázali jsme nad Gentem podruhé zvítězit, čehož si hodně ceníme. Nenašel bych jediného hráče, který hrál pod své možnosti,“ uvedl Hoftych.

„Dál ale postoupila dvě nejlepší mužstva, jsem rád, že my jsme udělali nějaké body do koeficientu, a snad ještě nějaké přidáme s Crvenou zvezdou,“ dodal.