Sběr bodů v pohárech trvá, české kluby snižují manko na klíčovou pozici

Letošní příspěvky českých klubů do koeficientu Slavia získala 6,5 bodu: remíza a prohra v předkole (jelikož hrála klasické play off na dva zápasy, bylo za remízu jen 0,5 bodu), tři výhry a prohra ve skupině - do národního koeficientu přispěla hodnotou 1,3 Sparta 4 body: 2 výhry a 2 prohry ve skupině - do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,8 Liberec 6,5 bodu: 3 výhry v předkolech a 1 výhra ve skupině (za výhru v předkolech bylo letos 1,5 bodu, výhra ve skupině 2 body) - do koeficientu přispěl hodnotou 1,3. Plzeň získala 2,5 bodu: 1 výhra a dvě prohry v předkolech (za každou prohru 0,5 bodu) - do koeficientu přispěla hodnotou 0,5. Jablonec získal 0,5 bodu (prohra v předkole) - do koeficientu přispěl 0,1. Český koeficient v ročníku 2020/2021 má zatím hodnotu 4 body a je předpoklad, že se dál bude zvyšovat. Předchozí sezony

2019/2020 - 2,5 bodu

2018/2019 - 6,5 bodu

2017/2018 - 5,5 bodu

2016/2017 - 5,5 bodu