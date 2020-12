Trpišovský po postupu: Neskutečný úspěch, řadím ho na úroveň Ligy mistrů

Jistotu vyřazovací fáze v Evropské lize má kolo před koncem základní části. Příště v Leverkusenu ještě bude hájit první místo ve skupině.



„Když nám nalosovali skupinu s Leverkusenem a Nice, dvěma špičkovými evropskými týmy z vyspělých soutěží, bylo jasné, že jednoho z nich budeme muset nechat za sebou, abychom splnili cíl. V týmu máme spoustu mladých kluků, kteří v Evropě začínají, přesto teď máme šanci být první, je to neskutečný úspěch, v kariéře ho řadím hodně vysoko,“ pravil Trpišovský před čtvrteční půlnocí, když novinářům přes vzdálené připojení odpovídal na otázky.

Kapitán Bořil si v září po nešťastném vyřazení z Champions League s Midtjyllandem ulevil: Doufám, že teď v Evropské lize dojdeme aspoň do finále. Máte stejné cíle?

Zrovna Bóřa takhle vykřikuje často... Ale vážně: je fajn, když si kluci dávají takové cíle. Teď je samozřejmě brzy o něčem takovém mluvit, je to daleko. Jsme rádi, že jsme splnili první úkol, což byl postup. Další kolo se hraje až v únoru a my teprve uvidíme, koho nám přisoudí los. Tým ovšem ukázal, že se nemusí bát nikoho, doufám, že budeme v co nejsilnějším složení.

Postup s věnováním Chtěl, aby to zaznělo. A tak kromě vzkazu v televizním rozhovoru slávistický trenér Jindřich Trpišovský zdůrazňoval i na tiskové konferenci, že postup věnuje Vladimíru Mikulášovi, masérovi české reprezentace, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou. „Chtěl bych ho pozdravit a tohle mu za nás věnovat, protože v poslední době zabojoval v těžké situaci. Dívá se na naše zápasy a vždycky mi píše, ať klukům vyřídím, že jim drží palce,“ prohlásil slávistický kouč.

I s útočníkem Simou, senegalským zázrakem, který vám postup do vyřazovací fáze de facto vystřílel?

V kabině jsem před chvílí ze srandy říkal, že ho teď budeme muset na měsíc posadit na lavičku, aby nám tu vydržel i na jaro. Jeho progres je vážně neuvěřitelný, ani neumím odhadnout, kde je jeho strop. Je to kompletní hráč, který i přes jazykovou bariéru –⁠ pořád se teprve učí anglicky a občas ani moc neví, co se kolem něj děje –⁠ předvádí takovéhle výkony. Na poslední chvíli jsme ho zapsali na soupisku a on se na postupu obrovsky podílel, všichni z něj máme radost.

I díky jeho příspěvku jste dali v pěti zápasech skupiny zatím jedenáct gólů, před dvěma lety jste přitom postoupili se skóre 4:3. Co se změnilo?

Myslím, že od začátku se dalo očekávat, že tato skupina bude hodně otevřená. Leverkusen i Nice jsou velmi ofenzivní týmy, v jejich zápasech padá hodně gólů. Když to srovnám s tehdejšími soupeři, tak Kodaň, se kterou jsme se potkávali, je hodně defenzivně laděná, moc gólů nepadalo ani v zápasech Petrohradu.

Proti Beer Ševě jste místo Bořila nasadil Oscara. Jak těžké bylo posadit kapitána? Nebo za jeho absencí v základní sestavě bylo něco jiného?

Ne, Bóřa je v pořádku a jednoduché rozhodnutí to pro nás samozřejmě nebylo. Oscar ale v minulých zápasech v Evropě zahrál skvěle a nechtěli jsme do fungující obrany sahat, navíc se nám i vzhledem k typologii zápasu a stylu hry soupeře hodilo mít levonohého krajního hráče. Pro Bóřu to samozřejmě nebylo jednoduché, každý chce v rozhodujícím zápase nastoupit, ale je to týmový hráč a naším cílem byl postup, což jsme dokázali. V neděli nám v derby zase pomůže.

Co Stanciu, který v poslední době příliš nezářil, dokonce vypadl i ze sestavy, ale tentokrát nastoupil a vstřelil gól?

I on je nesmírně týmový a jsem rád, že tentokrát přispěl gólem. On sám cítí, že týmu nejvíce pomůže svými body, góly a asistencemi, a klade sám na sebe vždy nesmírně vysoké nároky. My jsme naopak mistři ve spalování jeho finálních přihrávek a on je z toho vždy špatný. Doufám, že i jemu osobně to pomůže do dalších zápasů a že zranění, kvůli kterému v závěru odstoupil, nebude vážné. Uvidíme.

Jak vás výhra a postup povzbudí do nedělního derby, v němž po dvanácti letech půjde o první místo?

Ani jsem nevěděl, že to je už tak dlouhá doba. Do konce soutěže pořád zbývá strašně moc kol, byť ten zápas může o něčem napovědět. Neřekl bych, že na to bude mít jakýkoli vliv zápas s Beer Ševou. Je to největší utkání v Česku, i když bohužel bez diváků, a budou v něm klíčové aktuální rozpoložení a připravenost, určitá herní odvaha. My na Letné určitě budeme chtít uhájit naši první příčku.