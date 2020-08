Jednou to zlomíme, řekl Guardiola po čtvrtém marném pokusu v Lize mistrů

Guardiola a Manchester City svedl další marný boj o semifinále fotbalové Ligy mistrů.

Jeden z nejslavnějších a nejžádanějších současných trenérů ani ve čtvrté sezoně nedokázal s jedním z nejbohatších klubů planety postoupit mezi nejlepší čtyři.

„Jsme zklamaní. Skončila nám sezona, máme volno. Až zase začneme, musíme hráče zvednout,“ řekl Guardiola po sobotní porážce 1:3 s Lyonem na neutrálním stadionu v Lisabonu.

V klubu je čtyři roky, dvakrát vyhrál Premier League, ale v Evropě ne a ne prorazit. „Někdy to musíme zlomit. Za poslední roky bychom si to zasloužili.“

Tak snad v nadcházející sezoně, španělský trenér má v City smlouvu ještě na rok. I když, našla by se spousta těch, kteří by ho raději viděli odcházet.

„Zase a znova. Nepoučil se, jeho nápady nefungují. To nebyl Manchester City, co to bylo za sestavu? Proč se zase přizpůsobuje soupeři? Udělalo to loni proti Tottenhamu i předtím proti Monaku,“ kritizují Guardiolu britská média.

Vyčítají mu, že od začátku nehráli David Silva či Phil Foden. „Pep Guardiola by se měl omluvit a přiznat, že udělal chybu,“ řekl někdejší anglický reprezentant Chris Waddle.

City proti Lyonu promrhalo první poločas. Inkasovalo po dvaceti minutách, nedostávalo se do šancí. Byl to nevýrazný, bezkrevný výkon.

„Pak už to šlo, přišlo mi, že druhý poločas byl v pořádku. Měl jsem pocit, že jsme lepší. Měli jsme hodně šancí, víc střel než soupeř. Ale v Lize mistrů musíte být perfektní,“ řekl Guardiola.

To jeho tým nebyl. Kapitán De Bruyne sice v 69. minutě vyrovnal, ale za dalších deset minut Lyon znovu vedl. A v závěru dal třetí gól.

Před tím rozhodujícím chyboval obránce Laporte. Na polovině hřiště z levé strany dával riskantní přihrávku, kterou soupeř vystihl a z brejku skóroval.

„Nechci o jednotlivých chybách mluvit. Pak by to vypadalo, že si stěžuju, že se vymlouvám,“ reagoval Guardiola.

„Měli jsme tam spoustu dobrých věcí, ale nestačilo to. V rozhodujících momentech jsme chybovali v obou pokutových územích.“

Za stavu 1:2 mohl srovnat Sterling, ale z malého vápnu překopl odkrytou bránu. Těžko mohl mít větší možnost ke vstřelení gólu.

„To prostě musí být gól. V takové situaci prostě vyrovnat musíte, abyste mohli jít do prodloužení. Jenže my jsme vzápětí dostali třetí gól a bylo po všem,“ hořekuje kouč.