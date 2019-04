Proč se nepodíval na jiný záběr? Anglie řeší gól, který vyřadil City

Ten gól rozhodl o tom, že mezi nejlepší čtyři kluby Champions League postoupil Tottenham. Vstřelil ho náhradník Fernando Llorente, sedmnáct minut před koncem snížil na konečných 3:4, což jeho mužstvu stačilo.

Turecký sudí Cüneyt Cakir v 73. minutě do omrzení sledoval dvouvteřinový záznam, jak se míč od boku španělského útočníka odrazil do branky.

„Ale neviděl, že předtím hrál Llorente rukou,“ upozornil Mark Halsey, někdejší profesionální rozhodčí a současný expert na sudí pro deník The Sun.

„Sledujte, jak se hýbe kůže na ruce. Chci jen říct, že míč dopadl na paži. A teď už je na rozhodčím, aby určil, jestli ta hra rukou byla zakázaná, nebo ne,“ řekl ve vysílání televize BT Sport bývalý anglický reprezentant Rio Ferdinand.

„Pokud by rozhodčí viděl tento záběr, tak by mohl dostat indicii pro neuznaní branky. Ruka jde proti míči,“ tvrdil Halsey.

Míč po centru z levé strany prošel přes několik hráčů, domácí stoper Vincent Kompany ho také minul, byť ho možná svou holou hlavou lehce lízl. Za ním číhajícímu Llorentemu se míč nejspíš lehce svezl po pravé paži a následně se od boku odrazil do brány.

Llorente měl pravou ruku u těla, ze záběrů šlo vysledovat, že s ní hrát nechce. Ruka byla pravidlově neúmyslná, tudíž k žádnému přestupku nedošlo.

Reportéři i experti se však podivují, že během utkání Cakir na hřišti u monitoru sledoval záběr, na kterém případné hraní rukou vidět nemohl.

„Netuším, proč ten záběr nedostal. Zřetelně pak bylo vidět, jak Cakir gestikuluje, že Llorente skóroval bokem. Nemůžeme ho kritizovat, že podle záběrů, které viděl, branku uznal. Ale proč neviděl záznam z jiného úhlu kamery?“ divil se Halsey.

To v nedělním derby na Slavii sudí Karel Hrubeš odvolal penaltu, protože na záběrech na monitoru kontakt sparťanského brankáře Nity se slávistou Hušbauerem podle svých slov neviděl. A videoasistent Pavel Franěk se spokojil právě s těmi třemi záběry a nevyžádal si další, které by faul prokázaly.

Ve středu večer v Manchesteru to však úplně totožný příběh nebyl. I kdyby Cakir dokazující záběr viděl, gól by uznal, resp. měl by ho uznat.

Pokud by však ke stejné situaci došlo v příští sezoně, gól platit nebude. Mezinárodní pravidlová federace (IFAB) podmínky změnila.

Nové pravidlo zní: „v případech, že branky bude dosaženo přímo rukou, byť neúmyslnou, nebo si hráč do šance pomůže rukou, byť neúmyslnou, nebude gól platit.“

Je to kvůli tomu, že hráč zásahem ruky, byť jinak fotbalově dovoleným, získá v gólové pozici nezpochybnitelnou výhodu.

Llorenteho moment ze 73. minuty nebyl jediný, který rozhodl o osudu čtvrtfinálové odvety a dlouho ho zkoumal VAR.

Ve třetí minutě nastavení domácí Raheem Sterling dal gól na 5:3. V tu chvíli postupoval Manchester City. Fanoušci, trenér Guardiola i hráči se oddali bezbřehé euforii.

Z euforie ke zklamání. Trenér Guardiola během čtvrtfinálové odvety Ligy mistrů proti Tottenhamu

Trvala 66 vteřin, než Cakir od videoasistenta v komunikačním zařízení slyšel: „Branka neregulérní, Agüero byl v ofsajdu a aktivně se zapojil do hry.“

O dvě minuty později vypukla postupová radost fotbalistů a fanoušků Tottenhamu. Tu už žádný videoasistent nezastavil.