Liga mistrů po anglicku. City hostí Tottenham, Liverpool hraje v Portu

V nelehké pozici je anglický mistr. Manchester City prohrál všechna dosavadní utkání s anglickými soupeři v Lize mistrů, úvodní čtvrtfinálový zápas s Tottenhamem nevyjímaje. V odvetě na domácím stadionu musí dohnat porážku 0:1, kterou zařídil ve skvělé formě hrající Hung-min Son.

Především na jihokorejského útočníka se spoléhá trenér Mauricio Pochettino, neboť hlavní ofenzivní eso Harry Kane si kvůli poraněnému kotníku z minulého střetnutí pravděpodobně do konce sezony nezahraje.

Liverpool jde do odvety s Portem s dvougólovým náskokem, který v prvním poločase zařídili Keita s Firminem. Svěřenci Jürgena Kloppa v minulém ročníku v Portugalsku zvítězili 5:0, jenže Porto letos na vlastním stadionu prohrálo jediné utkání z dvaadvaceti. Navíc postup do čtvrtfinále vybojovalo právě na Estádio do Dragao - v prodloužení dal postupový gól obránce Alex Telles.

Jen dvě mužstva mohou v semifinále doplnit Barcelonu a Ajax. Budou obě z Anglie?

Manchester City : Tottenham Hotspur 0:0 (-:-) Rozhodčí: Cüneyt Çakır – Bahattin Duran, Tarik Ongun (všichni TUR) Přejít na on-line reportáž