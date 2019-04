Postupová matematika v rukách VAR. Je to kruté, řekl Guardiola

Situace se bude přezkoumávat. Na první pohled se akce zdála v pořádku, jenže video odhalilo těsný ofsajd Bernarda Silvy, který tečoval míč za obranu a zjevně se tak zapojil do hry.

Branka neplatí, dál jde Tottenham.

„Já sledoval dění na hřišti, lidé shora rozhodli, že to byl ofsajd,“ řekl po zápase Pep Guardiola, trenér Manchesteru City.

„Je to kruté, ale tak to prostě je. Musíme to akceptovat. Po dvaceti minutách jsme vedli 3:2. Ve druhé půli jsme si vypracovali spoustu šancí a vstřelili potřebné góly. Bohužel to pro nás skončilo špatně, takže nezbývá než Tottenhamu pogratulovat a popřát mu hodně štěstí v semifinále.“

Mezi nejlepší čtyřku Tottenham zamíří díky brance Fernanda Llorenteho, kterou snížil na 3:4. Ani ta se nevyhla přezkoumání u videa. Baskický útočník dopravil míč do sítě bokem, trefil ho ale i částečně rukou.

„Podporuji VAR. Z jednoho úhlu to asi vypadalo, že zahrál rukou, z úhlu, který měl rozhodčí to třeba vypadalo, že nezahrál,“ přemítal Guardiola.

Zpravodajství Přestřelku vyhráli City, ale dál jde Tottenham. Postupuje i Liverpool

V táboře vítězů to vřelo nadšením. „Bylo to neuvěřitelné. Jsem moc šťastný a pyšný. Mí hráči jsou hrdinové. Jsem šťastný za ně i za fanoušky,“ zářil Mauricio Pochettino, trenér Tottenhamu.

Nebýt VARu a odvolaného gólu, cítil by diametrálně jiné emoce. „Během chvíle vám hlavou proběhne spousta věcí. Cítili jsme obrovské zklamání a rázem bylo vše naopak. Proto milujeme fotbal,“ okomentoval Pochettino odvolaný gól.

„Většinou se odvoláváte na ofsajd nebo faul, ale tentokrát na to nikdo nemyslel. Všichni už měli hlavy dole. Zbývalo ještě pár minut, snažil jsem se nás pozvednout. A pak z ničeho nic tu byl VAR a zachránil nás,“ dodal obránce Jan Vertonghen.