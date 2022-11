Zklamaný Trpišovský: Čerstvé rány bolí nejvíc. Tvrdíkova promluva? Pozitivní

Slavia se s pohárovým podzimem rozloučila neúspěchem.

Při domácí remíze 1:1 se Sivassporem znovu dojela na bídnou koncovku a neproměňování šancí.

„Soupeři stačila jediná střela z penalty,“ kroutil hlavou Trpišovský. „My jsme z výborných pozic bránu netrefili, pro naše výkony ve skupině příznačný zápas...“

Najdete hlavní důvod, proč jste do jara nepostoupili?

Klíč byl v domácích utkáních, ze kterých máme jen čtyři body. Pokud chcete postoupit, musíte doma uhrát sedm a víc bodů a ještě přivézt něco z venku, což se nám dařilo v minulosti. Druhá věc je samozřejmě naše produktivita: Kluži jsme za sto osmdesát minut gól nedali, proti Sivassporu jsme se v úvodním duelu po presinku trefili hned na začátku, ale tady si musel dát soupeř vlastní branku. I minule na Ballkani jsme se prosadili pouze po rohovém kopu.

Je současný tým slabší než v předchozích letech?

Nemyslím si, že by nám chyběla kvalita. V kvalifikaci jsme vyřadili Panathinaikos i Raków, což jsou nyní suverénní lídři svých soutěží. Poztráceli jsme však hráče, kteří nás předtím táhli: Schranz, Ševčík, Holeš. Hodně nám chyběli. Kvůli nedostatku odchovanců nás limitovala i úzká soupiska, ve skupině jsme například nenašli střelce.

V lize vás teď gólově táhne Jurečka, který ovšem na evropském listu chybí. Udělal byste zpětně něco jinak?

Jde o to, že kluci, kteří v Evropě nenastupují, hrají jen jednou týdně a nejsou zranění. Všichni, co jsou aktuálně na marodce, se zranili v evropských zápasech. Pokud absolvujete zápasy v rychlém sledu, problémy se kupí. Když jsme soupisku v létě tvořili, zrovna Venca Jurečka měl problém z Panathinaikosu a nikdo nevěděl, v jakém stavu a kdy se vrátí. Přednost dostal Sor, který byl v minulé sezoně v Evropě platný, jenže on nakonec marodil do půlky podzimu. Kdyby hrál poháry Venca, třeba by se mu tolik nedařilo v lize. Těžko říct. Takové věci se vážně složitě predikují.

Prožíváte největší zklamání ve Slavii?

Když si vzpomenu na jarní zápas s Plzní, kdy jsme v devadesáté šesté minutě inkasovali z penalty, přišli jsme o první místo v tabulce a pak i o titul, je to dost podobné. Nejčerstvější rány vždycky bolí nejvíc. Teď je to celé navíc umocněné tím, že byl opět zaplněný stadion. Lidi nás hnali, ale my nevyhráli. Chtěli jsme navázat na předchozí domácí výkon v derby, ale hráli jsme kostrbatě, pomalu, se spoustou nepřesností. To mě mrzí.

Řešili jste, jaký dopad může mít konec v Evropě na skladbu kádru v zimě?

Zatím ne, uvidíme. Opakovaně na naše zápasy jezdí spoustu skautů a je možné, že přijdou nabídky a někdo odejde. Záležet bude i na zdravotním stavu. Rádi bychom, aby se kluci, kteří s námi jsou kratší dobu, více zapracovali, sžili se s herním stylem a s nároky, které na ně klademe. Uvidíme taky, jak dohrajeme zbytek podzimu.

Může vám vyřazení paradoxně prospět, když se teď budete soustředit už jen na domácí soutěže?

Nevím, měli jsme ambici v Evropě pokračovat. Jsem zklamaný i proto, že si pamatuju, jak náročné bylo se do skupiny vůbec dostat. Proklestili jsme si cestu přes dva opravdu kvalitní soupeře, ale pak jsme ve skupině vyhráli jen dva z šesti zápasů. Přitom jsme v žádném nebyli horší, diktovali jsme tempo hry, byli jsme nebezpečnější, ale neproměňovali jsme šance. I proto neberu vyřazení jako úlevu, spíš naopak. Chtěli jsme jít co nejdál a jsme zklamaní.