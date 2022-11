Pět týmů v pohárech? Jen při selhání soupeřů. Český fotbal si musí počkat

Bodové příspěvky českých klubů do národního koeficientu sezona 2022/23 Slavia získala 10,5 bodu: čtyři výhry, remíza a porážka v předkolech, dvě výhry, dvě remízy a dvě porážky v Konferenční lize - do národního koeficientu přispěla hodnotou 2,625. Plzeň získala 9,5 bodu: pět výher a remíza v předkolech, šest porážek v Lize mistrů - do národního koeficientu přispěla hodnotou 2,375. Slovácko získalo 6,5 bodu: dvě výhry, remíza a porážka v předkolech, jedna výhra, dvě remízy a tři porážky v Konferenční lize - do národního koeficientu přispělo hodnotou 1,625. Sparta získala 0,5 bodu: remíza a porážka v předkole Konferenční ligy - do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,125. České kluby v ročníku 2022/2023 přispěly do koeficientu celkovou hodnotou 6,75. Celkový bodový zisk se vždy dělí počtem účastníků, tedy čtyřmi. Předchozí sezony:

2021/2022 - 6,75 bodu

2020/2021 - 6,6 bodu

2019/2020 - 2,5 bodu

2018/2019 - 6,5 bodu