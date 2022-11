ONLINE: Slavia - Sivasspor, ani vítězství nemusí domácím stačit k postupu

Slávisté mají v tabulce skupiny G stejně bodů jako Kluž, pro ni ovšem hrají lepší vzájemné zápasy.

V praxi to znamená následující:

- Slavia projde do play off z prvního místa, pokud zvítězí a Kluž ne;

- Slavia projde do play off z druhého místa, pokud remizuje a Kluž prohraje.

Bylo by to teprve podruhé za posledních pět sezon, co by se Slavia nepodívala v pohárech do jarní části. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy.

Sivasspor, na jehož stadionu Slavia remizovala 1:1, si už zajistil postup a v Edenu mu půjde už jen o první místo. To stvrdí, pokud neprohraje, nebo pokud zvítězí Kluž nad Ballkani - vývoj skóre tohoto utkání sledujte ZDE.

CFR Kluž : FC Ballkani 0:0 (-:-) Rozhodčí: Schlager – Dietz, Waschitzki (GER)

Pokud by totiž slávisté vítěze Tureckého poháru porazili a Kluž by vyhrála nad Ballkani, měly by tři týmy shodně 10 bodů a český celek by v jejich minitabulce vzájemných zápasů byl nejhorší.

Z prvního místa ve skupině se jde přímo do osmifinále, týmy ze druhého se o kolo dříve střetnou s kluby ze třetích příček Evropské ligy.