Jurásek cítil křivdu kvůli penaltě: Ruka to nebyla, viděl jsem i záznam

Byla to penalta z ničeho, z ojedinělého momentu, kdy turecký celek snad poprvé pořádně překročil půlku a rozhodl se zaútočit.

Jemný centr Gradela doplachtil na hlavu Angielského, ten se opřel do míče a trefil Juráska. Podle slovinského arbitra Obrenoviče do paže.

„Lehce asi cítím křivdu,“ vyprávěl po utkání Jurásek, jenž v inkriminovaný moment se spoluhráči vehementně protestoval.

Jakoby nemohl uvěřit, že se penalta skutečně bude kopat.

„Rozhodčí je na hřišti pánem,“ hlesl Jurásek. „I tak jsme měli dost času to zvládnout v náš prospěch, což se nám bohužel nepodařilo a moc nás to mrzí,“ pokračoval levý bek Slavie, která dokázala jen vyrovnat. I kdyby vyhrála, vzhledem k vítězství Kluže v souběžně hraném duelu s Ballkani by na postup tak jako tak nedosáhla.

Davide, zahrál jste rukou?

Osobně si myslím, že ne. Viděl jsem teď záznam a pořád si myslím, že to ruka nebyla. Ale rozhodčí to vyhodnotil, jak to vyhodnotil. Bohužel.

Asi jste počítali s tím, že k vyřazení z Evropy může dojít. Jak to prožíváte?

Věděli jsme, že ani výhra nemusí stačit, nakonec jsme nedokázali ani vyhrát, což nás velice mrzí hlavně kvůli fanouškům. Byli skvělí. Co to znamená dál? Že jsme vypadli a máme před sebou jiné cíle, které chceme splnit.

Tušil jste o tom, že Kluž šla proti Ballkani brzy do vedení?

Vůbec jsem nevěděl, jak se to v Rumunsku vyvíjí. Dozvěděl jsem se to až po utkání.

Jak neúspěch překlenete?

Musíme se oklepat, teď už nic jiného nenaděláme. Máme před sebou ligu a MOL Cup, to jsou teď hlavní cíle.

Uměl byste ze zápasu vypíchnout nějaké pozitivum?

Těžce se hledá. Myslím, že si můžeme odnést asi nasazení, které jsme měli, pokračovat v tom, přenést ho do dalších utkání.

Do vápna jste tradičně poslal několik ostrých, nebezpečných centrů. Proč se žádný neujal?

Asi chybělo trochu i štěstí. Nějak to tam dotlačit. Náběhy byly dobré, kluci byli v prostorech, kde měli být, ale buď to prošlo pryč, nebo to zachránila obrana, nebo gólman.

Vy i další mladí hráči jste poháry zažili poprvé. Cítíte, že vám daly hodně zkušeností?

Samozřejmě. Ve Slavii mi dává každý zápas něco. I tréninky s našimi zkušenými hráči a legendami.