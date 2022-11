Tecl: Byli jsme v Evropě zvyklí spíš na brejky než tvořit. Musíme se poučit

S Konferenční ligou se tak slávisté loučí už po skupině.

„Věděli jsme, že to nemáme ve svých rukách,“ pravil Tecl. „Jediné, co mě mrzí, je, že jsme zápas nedokázali zvládnout pro fanoušky. Byli naprosto fantastičtí. Nepamatuju, že by nás za výsledkem hnali tak, jako tentokrát. Byl to hukot, zasloužili si, abychom jim udělali radost vítězstvím,“ litoval.

Nemohli jste se spolehnout jen na sebe, potřebovali jste pomoc Ballkani v Kluži, což se nestalo. Měl jste během zápasu zprávy o vývoji?

Neměl, dozvěděl jsem se to až po utkání. Ani nemělo cenu to řešit, stejně jsme všichni chtěli vyhrát. Kluž jsme nemohli ovlivnit, takže jsme to neřešili.

Zasloužili jste si za předvedený výkon postoupit?

Těžko říct. Celá skupina se nám úplně nepovedla, poprvé jsme byli favoritem, a ze začátku nám trochu trvalo, že v Evropě jsme to my, kdo má zápasy řídit, mít je pod kontrolou. Měli jsme i trochu smůlu, protože každý útok soupeře většinou skončil u nás v bráně. Na druhé straně my měli vždy třeba dvacet střel a nedokázali proměnit ani ty největší šance. Je to složité, ale je to ponaučení. Máme před sebou dva jasné cíle: dohnat Plzeň a vyhrát MOL Cup.

Byl to se Sivassporem příznačný zápas pro vaše působení ve skupině?

Přesně. Byli u nás ve vápně jednou, ještě z toho byla taková penalta... Zatím jsem to neviděl, ale nevím, jestli to byla ruka, nebo nebyla. Podtrhlo to naši evropskou cestu, dokreslilo obrázek našeho působení v Konferenční lize. Zatímco jsme z každé šance dostali gól, my ze závarů na čtyři góly dáme jeden.

Jak to bezprostředně po duelu vypadalo v kabině?

Bylo to ve zkratce. Přišel pan Tvrdík, snažil se nás povzbudit, dal nám jasné cíle. Co přesně tam zaznělo, si necháme pro sebe.

Zopakoval svá nedávná slova o tom, že nepostoupit z této skupiny by považoval za průšvih a obrovské selhání?

Naštěstí nezopakoval. Samozřejmě víme, že jsme postoupit měli. Nezvládli jsme dva zápasy s Kluží, to nás stálo postup.

Poté, co jste v kvalifikaci vyřadili poměrně silné protivníky, jste dostali snadnou skupinu. Uměl jste si představit takové rozuzlení?

Musím říct, že jsem věděl, že to pro nás bude hodně složité. Byli jsme v Evropě zvyklí hrát agresivně, jednoduše nahoru, spíš na brejky než tvořit. Počítal jsem s tím, že to nebude snadné, ale pochopitelně jsem si myslel, že to zvládneme...

Je to největší zklamání za dobu, co jste ve Slavii?

Já nevím, to bych asi ani neřekl. Máme hodně mladý tým, musí si něčím projít, aby se mohl posouvat. Kluci, co zažili Konferenční ligu poprvé, je jim kolem dvaceti, hráli skvěle. Máme na čem stavět, nebyl to špatný výkon. Je potřeba se ponaučit, aby se neopakovalo to, kvůli čemu jsme vypadli.