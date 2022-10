Kopic: Být odvážnější? A jak? Jako byste mě dali do klece s Vémolou

Český mistr na rozjetý Bayern nestačil, o pět gólů prohrával už po hodině hry. Pak sice soupeři už další branky nedovolil, ale i ve třetím zápase v přetěžké skupině dostal tvrdou lekci.

„Když ve dvanácté minutě prohráváte s Bayernem 2:0, otáčí se těžko,“ pokrčil Kopic rameny. „V tu chvíli bylo rozhodnuto, ale chtěli jsme pořád pozorně bránit, abychom nedostali ještě větší nálož.“

Což se nepovedlo.

Bohužel nás čapli, byla to jiná váhová kategorie. Extratřída, výborní hráči. A když jsme dostali z první střely gól a za pět minut druhý, bylo hotovo. Ale asi můžu říct, že jsme se tomu v kabině po zápase i trochu zasmáli. Nikdo nebrečel.

Je to recept, jak překonat zklamání?

Určitě. Než si drbat hlavu, že mi utekl Mané... Prostě jsou lepší, tak to je, to jsme věděli. Po losu jsem říkal, že každý bod bude úspěch, teď máme nulu, ale ještě tři pokusy zbývají.

Co udělat, abyste doma uhráli lepší výsledek?

Nedostat gól (úsměv). Recept je pořád stejný, nic moc se měnit nebude. Ať hrajeme tady, nebo doma, síla Bayernu je ohromná. Jejich narážečky v rychlosti je strašně těžké zachytávat, musíme se na to podívat na videu a poučit se. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Je Liga mistrů ještě těžší lekce, než jste čekali?

To si nemyslím. Věděli jsme, kdo nás čeká, samí giganti, nic nás nepřekvapilo.

Platí pořád, že se na zápasy těšíte? I když dostáváte drsnou školu?

Samozřejmě. Na to, že jsem hrál na Bayernu, budu vzpomínat do konce života. Sice měl zápas trpkou příchuť, ale kdo z české ligy si tady zahrál? My jsme si to vybojovali, zaslouženě jsme prošli přes tři předkola a jsme tady. Proč plakat, že jsme prohráli 0:5, když Leverkusen tady dostal čtyřku a jiným soupeřům z bundesligy dává Bayern sedmičky? Kdybychom se tím trápili, budeme hloupí.

Dá se proti takovým soupeřům hrát odvážněji?

Nevím. Jak? To je jak kdybyste mě zavřeli do klece s Vémolou a řekli: buď odvážnej. To můžu být, můžu se tam bít do prsou, ale on se rozběhne a je konec. Jak být víc odvážný? Nedokážu si to představit.

Sadio Mané z Bayernu Mnichov pálí během zápasu s Plzní.

Štve vás, když slyšíte, že Slavia před třemi lety odvážnější v Lize mistrů byla?

My před čtyřmi lety uhráli ve skupině sedm bodů a postoupili jsme, Slavia uhrála dva a skončila čtvrtá. Jasně, má vynikající tým, koukal jsem na ni, hrála proti favoritům vyrovnaně, to jí gratuluju. My dneska vyrovnaným soupeřem nebyli, uznávám.

Dýchla na vás aspoň atmosféra?

Samozřejmě, je to úplně něco jiného než česká liga. Prostředí kolem fotbalu je tady špičkové, jsem rád, že jsme to mohli ochutnat.