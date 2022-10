Kamarádský Neuer i obavy z ostudy. Jak plzeňský gólman prožil premiéru v pohárech

Měl za sebou premiéru v pohárech, v Lize mistrů a na Bayernu Mnichov (0:5). I když dostal pět branek, sklesle nevypadal.

„Zůstanou mi příjemné vzpomínky. Nádherný stadion, sedmdesát tisíc lidí. To si budu pamatovat do konce života.“

A k tomu setkání s Neuerem, brankářskou ikonou.

Gólman, který je mistrem světa a v Champions League odchytal přes sto zápasů, se k němu choval kamarádsky.

Tvrdoň stál v bráně v tak velkém zápase úplně poprvé.

„Vzal mě do kabiny a ptal se mě, jak jsem si to užil. Musím říct, že to od něj bylo hodně fajn. Hned mi říkal, že mi dá dres,“ líčil pak Tvrdoň později.

Ještě před dvěma týdny stál v bráně plzeňského béčka při utkání třetí ligy proti Povltavské akademii. V úterý večer nahradil zraněnou jedničku Jindřicha Staňka v Lize mistrů. V nejtěžším utkání, které Plzeň v základní skupině čekalo.

„Tehdy by mě nenapadlo, že bych na Bayernu chytal. Ale takový je někdy fotbal. Byl jsem v pohodě a šel to odmakat.“

Gól dostal z první střely, na ránu pod břevno od Saného nedosáhl. „Sotva to začalo, hned mi to vymetl. Pak druhý a třetí gól. V poločase jsme si řekli, že to musíme dohrát se ctí.“

0:3 to bylo po dvaceti minutách. Nezaútočí Bayern na rekord Ligy mistrů, který je 8:0? Před šesti lety tolik prohrálo Malmö na Realu a Besiktas v roce 2008 na Liverpoolu.

„To víte, že jsem si říkal, aby to nebyla nějaká ostuda, aby to nebylo víc než pět. Pak kluci zabrali, začali s nimi víc běhat, vzadu jsme se srovnali. Pět bereme a jedeme dál,“ poznamenal osmadvacetiletý slovenský gólman.

Chytil pár střel, zlikvidoval i jednu tutovou šanci.

„Možná, kdybych měl víc štěstí, tak těch gólů mohlo být míň. Bylo těžké reagovat, oni to trefovali dobře. Proti nám byli skvělí hráči, ti nejlepší. Dělali jsme, co jsme mohli. Ke konci už mě bolely nohy, jak jsem pořád musel být na špičkách.“

Už za týden přijede Bayern do Plzně. Otázkou je, jestli půjde do brány znovu Tvrdoň, nebo se do ní vrátí Staněk, pokud se uzdraví. „Vyhrajeme v lize a zase se zvedneme,“ ujistil.