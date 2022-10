POHLED: Plzeň v Lize mistrů. Je to za odměnu, nebo spíš za trest?

1. Je to za trest!

Protože soutěží s kluby, na které nestačí. Ve třech zápasech vstřelila jediný gól. To, že nemá ani bod, jistě nemusíme zdůrazňovat. Z pohledu velikánů, kterým čelí, působí Viktoria jako partner pro tréninkové utkání. Jakmile sešlápnete plyn, víte, že českému mistrovi snadno ujedete. Poslední zkušenost s Bayernem Mnichov byla až odstrašující případ toho, jaký je rozdíl mezi normálním a špičkovým fotbalem.

2. Je to za odměnu!

Plzeň prožívá vzrušující soutěž, ze které – porážkám navzdory – vyplývají parádní privilegia. Půl miliardy korun jen za to, že k Lize mistrů náležíte. Plus zápasy proti fotbalistům z plakátů a před návštěvami, které vám zůstanou navždy v paměti. V Barceloně přišlo 77 411 diváků. V úterý byla mnichovská Allianz Arena vyprodaná, tudíž 75 tisíc lidí. Dá se předpokládat, že na konci října se i na stadion Interu Milán vydá přes 70 tisíc fanoušků.

A teď z toho všeho zkuste vytvořit spravedlivý úsudek.

Asi se shodneme, že by se plzeňský záložník Ndiaye neměl domlouvat na tom, že si na konci prvního poločasu vymění dres s hvězdným konkurentem Maném. Působí to přinejmenším krajně podbízivě. A to zohledňujeme, že jsou to krajané ze Senegalu. Za bídného stavu 0:3 je to prostě nevhodné.

Plzeň (zatím) nemá, čím by konkurovala.

Svůj pohárový vrchol prožila v letních kvalifikacích, odkud se proboxovala mezi smetánku. Nemůže se však konejšit tím, že dopadne líp než La Coruňa (2004), Maccabi Haifa (2009) nebo Dinamo Záhřeb (2017), což jsou týmy, které za šest skupinových zápasů nevstřelily ani gól. Plzeňský herní projev je prosťounký.

Když záložník Jan Kopic dostal po výprasku v Mnichově otázku, zda by mužstvo nemělo být odvážnější, reagoval: „Nevím. Jak? To je, jako kdybyste mě zavřeli do klece s Vémolou a řekli: Buď odvážnej! To můžu být, můžu se tam bít do prsou, ale on se rozběhne a je konec. Jak být víc odvážný? Nedokážu si to představit.“

Taky si neumíte představit, že byste si stoupli proti krvelačnému bojovníkovi, který má podle prognóz ve všem absolutně navrch? Dostali byste na budku.

Jenže fotbal se nehraje v kleci a má své kouzlo. Nezápasí jeden proti jednomu. Ve vymezeném prostoru jde jedenáct chlapů na jedenáct a rozhodně není výjimka, když outsider dokonale splní taktiku, zamaká a překvapí. To však není případ Viktorie.

Ale podívejte se do skupiny B, kde mají podceňované Bruggy devět bodů a ve třech zápasech nedostaly gól. Můžete to samozřejmě schovat za tvrzení, že mají slabší soupeře než Plzeň, ale taky nemusíte.

„Podívám se, co jsme mohli udělat jinak, a třeba příště zvolíme jinou strategii. S Bayernem hrajeme už zase za týden znovu,“ prohlásil trenér Michal Bílek.

Zatím je to bída: 1:5 v Barceloně, 0:2 doma s Interem, 0:5 v Mnichově.

Stoper Luděk Pernica upřímně popsal: „Myslel jsem si, že kolotoč byl v Barceloně, ale ten přišel až na Bayernu. Prakticky každý útok smrděl šancí nebo gólem. Hodně jsem se soustředil na to, aby to neskončilo šest a víc.“

Ač se na první pohled nezdá, z toho se dá vyjít za nadějí. Tři zkušební jízdy má Plzeň za sebou a ví, že ani v jedné neobstála. Jestli nechce být v Lize mistrů dál za otloukánka, musí změnit přístup i taktický plán. Bránit aktivněji a s větším odhodláním, nebýt tolik pasivní a alibisticky se pak neschovávat za slova, že soupeř byl prostě lepší. Rozdíl v kvalitě by rozhodně nebyl tak očividný, kdyby Plzeň bázlivě nečekala na to, kdy dostane první ránu.

Bayern byl nejrychlejší, v sedmé minutě se trefil Sané. Barcelona skórovala ve 13. minutě, Inter ve dvacáté. To pak motivace rychle zvadne, když i podle skóre víte, že nestíháte. Jak trefně ohodnotil kanál Sky Sport: „Čeští mistři působili zvláštně, jako těla bez duše.“

Je na Plzni, jak zareaguje. Může se pokusit o to, aby mezi evropskou šlechtou přestala být fackovacím panákem. Nebo nechá Ligu mistrů plavat a bude se soustředit na českou ligu. Aby jela oba závody ve stejném tempu, na to nemá.

Pragmaticky vzato: to hlavní už z Ligy mistrů dostala, ranec peněz je v pokladně, takže se nabízí spíš sázka na reálnější cíl. Český pohárový koeficient zapláče, leč klubový zájem je vyšší.

Ostatně Plzeň znovu vede tabulku a má zápas k dobru. Díky ligové jízdě si znovu může zajistit výhodné postavení pro další sezonu v Evropě. A to potřebujeme především.