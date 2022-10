Kouč Bílek: Rozdíl byl obrovský, úplně ve všem. Čelit Bayernu bylo nad naše síly

Plzeň po devíti letech zase vyjela hrát Ligu mistrů na Bayern a opět odjela s výsledkem 0:5.

„Chvílemi to nevypadalo úplně špatně, kluci se snažili. Ale když to vezmu celkově, tak ten rozdíl mezi námi a Bayernem byl obrovský. Ve všem,“ řekl kouč.

Slíbili jste si, že budete hrát odvážně. Kde se to zadrhlo?

V úvodu jsme docela dobře drželi míč, ale z prvního útoku soupeře jsme dostali gól, což byla obrovská rána. Od té doby to bylo jednoznačné. Věděli jsme, do čeho jdeme, co náš čeká a jaký průběh může utkání mít. Bayern tady porazil Barcelonu, hraje v obrovské rychlosti, jeho hráči perfektně ovládají míč. Bylo to nad naše síly.

Nepřišlo vám, že branky padaly až příliš snadno? Především přes střed obrany, stopery a defenzivního záložníka Kalvacha.

Je pro mě těžké se k tomu hned po utkání vyjadřovat, z lavičky to nevidíte úplně dobře. Nechci hodnotit jednotlivce, hraje tým. Prostě jsme narazili na soupeře, který nás přehrál ve všech směrech. Věřím tomu, že až si ty chyby ukážeme, tak už je příště dělat nebudeme. A to nás posílí. Domácí byli neskutečně rychlí, není jednoduché na to reagovat.

Obstál aspoň náhradní brankář Tvrdoň, který v evropských pohárech chytal poprvé?

Je těžké někoho pochválit, když dostanete pět gólů. Pro Mariána to byl obrovský skok, nebylo to pro něj snadné, když musel do brány místo nejlepšího brankáře v Česku. Ale zvládá to dobře.

Lze se vůbec zlepšit, aby to debaklem neskončilo i příště? Udělat něco mimořádného?

Podívám se, co jsme mohli udělat jinak a třeba příště zvolíme jinou strategii. S Bayernem hrajeme už zase za týden znovu.

Být v Lize mistrů je výjimečná záležitost, ale jak se vám kouše, když jste za otloukánky?

Když nám skupinu vylosovali, všem bylo jasné, že vydolovat nějaký bod bude nesmírně těžké. Hlavně v zápasech na Barceloně a na Bayernu se ukazuje, že ta mezera je obrovská.

Co dál? Soustředit se už jen na domácí ligovou soutěž?

Nechci říkat, že Champions League dáme na druhou kolej. Ale taky víme, jak je pro nás důležité zvládat ligové zápasy. To nám zatím jde slušně, ale pak dostáváme příděly v Lize mistrů. Po psychické stránce musíme na hráče působit tak, že doma hrajeme o šanci na poháry na příští rok.