Fotbalový Bayern Mnichov zkrátka bez svého lékaře nemohl být.

Víc než čtyřicet let tohle pouto vydrželo, až do léta 2020. A i když už není na výplatní pásce a nepatří do realizačního týmu, buďte si jistí, že pokud si někdo z hráčů Bayernu ze středečního zápasu v Plzni odveze svalové zranění, vytočí automaticky druhý den doktorovo číslo.