Plzenští mladíci ve fotbalové Youth League senzačně porazili Bayern

Fotbalisté Plzně do 19 let ve třetím utkání skupinové fáze Youth League na hřišti Bayernu Mnichov senzačně zvítězili 2:1 po obratu v závěru. Viktoria získala první body ve skupině C po úvodních dvou prohrách 0:3 v Barceloně a doma s Interem Milán.