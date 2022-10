Zabiják Sadio! Ze senegalské vesnice prokličkoval Mané mezi opory Bayernu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Mnichov (Od našeho zpravodaje) - Když v létě zaklepal na dveře trenérovy kanceláře, možná v něm byla malá dušička. Co mi na to asi řekne? Nebude se zlobit? Pustí mě? Sadio Mané, senegalský útočník, se ve třiceti rozhoupal, aby kývl na novou výzvu. S Liverpoolem vyhrál, co se dalo. Nabídka z Bayernu Mnichov ho lákala. Jen se obával toho, co na to trenér Jürgen Klopp.