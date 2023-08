Trpišovský chválil Schranze i emotivního Holeše. Do obrany sahat nechtěl

A ke spokojenosti měl důvod.

Slávisté utkání zvládli výborně. Nezastavilo je ani vyloučení Igoha Ogbua v 58. minutě, po němž dohrávali zápas v deseti, a navíc bez čistokrevného obránce.

„Zvažovali jsme, že uděláme změnu v zadních řadách, ale po nějakých pěti minutách jsme viděli, že to funguje a nechtěli jsme do toho sahat,“ zhodnotil Trpišovský na pozápasové tiskové konferenci.

Ačkoliv slávisté v posledních ligových utkáních hráli na tři stopery, tentokrát se vrátili ke klasickému rozestavení se čtyřmi beky.

„Mužstvo je na tu formaci navyklé, čehož jsme chtěli v takto důležitém zápase využít, protože jsme věděli o kvalitách soupeře,“ vysvětlil kouč pražského celku.

Jak byste zápas zhodnotil?

Podali jsme dobrý týmový i individuální výkon. Začátek byl z naší strany opatrnější, Dnipro drželo míč a nám se nedařilo je dostupovat, ale po prvním gólu se náš výkon zlepšil a hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Po druhé brance jsme si ještě víc věřili a měli jsme další šance. Bohužel jsme si to zkomplikovali červenou kartou, ale naštěstí jsme i v deseti soupeři nic nedovolili.

Dvakrát se prosadil Ivan Schranz. Jak moc je pro vás důležitý?

Strašně moc. Za tu dobu, co u nás je, hodně vyspěl. Předtím hlavně dával góly, teď je mnohem více komplexní. Když jdeme do podobného zápasu, tak nad jeho nasazením vůbec nepochybuju. Je důležitý v obraně i v útoku, zapojuje se do mezihry, a navíc dává góly v důležitých zápasech.

Čím si vysvětlujete, že se mu v podobně vypjatých utkáních tak daří?

Určitě to bude rozmanitostí zakončení a tím, že se dokáže vždy postavit do správné pozice a trefit míč čistě. A také má typické štěstí střelce, že třeba nastřelí brankáře a míč se odrazí do brány.

Ačkoliv zápas rozhodl, tak se tvářil, jako by to pro něj nebylo nic výjimečného.

On je prostě takový, všechno bere s klidem a ty věci prožívá spíše vnitřně. Nedává emoce hlasitě najevo. Možná mu ani nedošlo, že nám tak moc pomohl. Většinou má takový univerzální výraz.

Naopak kapitán Tomáš Holeš utkání prožíval až nezvykle moc.

Emoce mu sice nejsou vlastní, ale jsem rád, že ho alespoň takový zápas dokáže naplno vtáhnout. Celkově hrál skvěle, myslím, že to byl jeden z jeho nejlepších výkonů za poslední dobu. Určitě mu sedělo, že jsme se vrátili k systému na čtyři obránce.

Posledních třicet minut dohrával na stoperu Lukáš Masopust. Nasadíte ho tam i v odvetě?

Ogbua pravděpodobně příští týden nahradí někdo jiný a Masopust se vrátí na svou pozici na kraji. Původně měl do hry přijít Aiham Ousou, ale hráči na hřišti měli v té době takové sebevědomí, že jsme nikoho nechtěli stahovat.

O víkendu vás čeká náročné utkání v Boleslavi. Plánujete změny v sestavě?

Bude to těžký zápas, protože Boleslav poskládala skvělý tým, suverénně nejlepší za poslední dobu, především v ofenzivní části. Plánovali jsme nechat odpočívat Ogbua, ale ten si červenou kartou zajistil, že bude hrát. Ale změny uděláme, program je náročný a nechceme, aby se nám někdo zranil. Bude to těžký zápas, ale doufám, že nás přijede podpořit hodně fanoušků a zvládneme ho.