Po vyloučení jsem přestal myslet na hattrick, líčil slávista Schranz

Slovenský univerzál dvěma zásahy pomohl porazit Dnipro-1 a zařídil Slavii do odvety třetího předkola Evropské ligy příjemný náskok (3:0).

„Jsem hlavně rád za výsledek,“ praví několik minut po zápase. „Ale za ty góly taky, zvedne to sebevědomí. Těší mě.“ Kromě branek do sítě řeckého a polského soupeře se trefil také před třemi lety za Jablonec a dříve také v dresu Trnavy, za tyto kluby dohromady pětkrát.

Sedí vám velké zápasy?

Možná ano, tentokrát mi to vyšlo, ale pro nás je každý zápas velký a důležitý, neděláme mezi nimi rozdíly.

Nepomýšlel jste po druhém zásahu v závěru první půle na hattrick?

Pravda je, že když jsem dal druhý gól, tak mě napadalo, že přijde ještě nějaká šance a zopakuju si ve Slavii hattrick. Ale po červené kartě jsem na to přestal myslet. (úsměv)

Jaké jste měli od lavičky po vyloučení Igoha Ogbua instrukce? Překvapilo vás, že i v oslabení jste měli převahu?

Ve hře byly pasáže, kdy jsme byli zatlačení, ale jinak jsme v deseti předváděli dobré věci a navíc jsme dokázali být nebezpeční i vepředu. To mě těší. Museli jsme přeskupit řady, což se týkalo hlavně mě a Lukáše Masopusta, ale zvládli jsme to skvěle.

Schranzova předkola 2022/23 Play off Konferenční ligy

Slavia - Čenstochová 2:0 po prodl. (1x Schranz) 2022/23 3. předkolo Konferenční ligy

Slavia - Panathinaikos 2:0 (1x Schranz) 2020/21 2. předkolo Evropské ligy

Dunajská Streda - Jablonec 5:3 po prodl. (2x Schranz) 2016/17 2. předkolo Evropské ligy

Trnava - Shirak Gyumri 2:0 (1x Schranz) 2014/15 3. předkolo Evropské ligy

St. Johnstone - Trnava 1:2 (2x Schranz)

Byl zápas snazší, než jste čekali?

Ne. Dnipro ukázalo velkou kvalitu, ale totéž platí o nás. Doma jsme silní. Venku to může být ale jiné, podle toho přistoupit a nemyslet si, že to bude jednoduché. Nicméně do odvety jsme uhráli velmi dobrý výsledek.

Na co jste si dávali největší pozor?

Měli jsme dobře načtený celý tým soupeře, věděli jsme, kdo je nebezpečný. Zvládli jsme si na ty hráče dát pozor a výsledek hovoří za vše.

Jste velmi univerzální, hráváte i v obraně. Řekl jste si góly o častější zařazení do ofenzivní části sestavy?

Těžko říct, vždy to je podle potřeb kouče a týmu. Tentokrát jsem hrál křídlo, ale potom si to situace vyžádala a zatáhl jsem se na pravého obránce.

Existuje vůbec post, na který byste si netroufl?

Teď asi ne. Nechtěl bych jít chytat nebo být stoperem, to je těžký post hlavně z hlediska zodpovědnosti. Až tak daleko to, věřím, nedojde. Ale když by na to přišlo...