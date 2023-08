Košice, moje srdcovka. Slávista Hromada se vrátil domů. Ale bude vůbec hrát?

Dosud v aktuální sezoně ani minuta. Proč?

To je spíš otázka na trenéra. Ale nemyslím, že je situace zlá. Několikrát už jsem ve Slavii podobné chvíle zažil. Každý post je zdvojený, tak prostě musíte čekat na šanci. Já věřím, že to v blízké době přijde a probojuju se zpátky do sestavy. V tréninku pro to dělám všechno.

Dnipro-1 - Slavia ve čtvrtek od 20:00 ONLINE

Zrovna v rodných Košicích by se to šiklo.

Na prvním místě je tým a klubový úspěch, teprve pak jsem já. Pochopitelně každý by chtěl hrát, ale já jsem rád, že jsem součástí Slavie.

Upřímně, máte od trenéra příslib, že si v Košicích proti ukrajinskému Dnipru kopnete?

To nemám, ostatně jako všichni ostatní. Trenéři se často rozhodují na poslední chvíli, tak uvidím. Ale samozřejmě bych byl velmi rád, kdybych se zrovna tady na trávník dostal.

Navíc na novém stadionu.

Je krásný a bude ještě hezčí, až se dodělají tribuny za brankami. Jsem šťastný, že se Košice po letech vrátily do ligy. Město i klub si to zaslouží.

Očima trenéra Trpišovského „Chápu, že jsem dost pod tlakem, když tu Kuba Hromada bude mít tolik příbuzných a kamarádů. Už v Rakousku na soustředění, kdy ještě vůbec nebylo jisté, že budeme hrát s Dniprem, nás otravoval: Určitě pojedeme do Košic! Hlásil hotely, hrozně moc tím žil. A teď je doma a my se budeme snažit, když to bude jen trochu možné, aby se na hřišti objevil.“

Vy jste tu hrál naposledy kdy?

Mužský fotbal nikdy, protože už v patnácti jsem odcházel do Michalovců. Takže naposledy v dorostu?

V létě vás tu viděli, jak hrajete s kamarády. Na košické Slávii, kde bude mít pražská Slavia předzápasovou rozcvičku.

Já jsem vyrůstal ve čtvrti Košice - Sever, ale na Slávii to moc dobře znám. V létě si tam v rámci dovolené chodíme zakopat. Kromě jiného je to pro mě zpestření tréninkových plánů.

Když jste se byli s ostatními před středečním obědem projít centrem města, dýchla na vás nostalgie?

Jistě, je to moje srdcovka. Moje první cesta vždycky povede domů. Žije tu moje rodina, manželčina rodina. Košice jsou moje město a do budoucna plánujeme, že tu budeme žít. A teď jsem se poprvé vrátil kvůli fotbalu. Je to speciální.

Kolik známých se přihlásilo o lístky?

Zrovna to řeším se Standou Vlčkem, naším vedoucím mužstva. Čtyřicet lístků bych udal určitě. Moc se těším.