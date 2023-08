Wallemův debut snů. Plán? Spíš intuice. Byl až třetí volba ze dvou, smál se kouč

Skoro to vypadalo, že si ho trenéři právě na tuhle chvíli schovávali.

„Ale nebylo to v plánu,“ culil se Trpišovský. „Upřímně? Chtěli jsme udělat jiné střídání, ale pak nás zničehonic napadlo: Dejme tam Conrada!“

Byla to trefa, díky které Slavia zvýšila v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy proti ukrajinskému Dnipru na konečných 3:0. Do odvety, která se hraje příští čtvrtek v Košicích, poveze pohodlný výsledek.

„Pro mě to byla vyloženě snová premiéra,“ líčil třiadvacetiletý Nor pro klubovou televizi.

Do Slavie přišel už na začátku července z týmu Odds BK. Na svůj první soutěžní start si však počkal přesně měsíc a pět dnů.

„V přípravném utkání na soustředění jsem se bohužel lehce zranil, potřeboval jsem také čas na aklimatizaci,“ popisoval. „Vděčím trenérům, že na mě netlačili. Celou dobu mě podporovali.“

A na hřiště ho vypustili v pravý čas.

„Byl to risk, protože Conrad je tady nový a nemá zkušenosti se Slavií ani s Evropou,“ podotkl Trpišovský. „Po červené kartě jsme však věřili, že nám svou typologií může pomoct. Umí dobře zavřít zadní tyč a nakonec se prosadil po skrumáži. Ale nebudu lhát: byl to spíš momentální nápad než připravovaná věc. Vždyť my jsme váhali mezi dvěma hráči a nakonec jsme vybrali toho třetího – Conrada. Musel rychle do dresu, nachystali jsme ho a šel rovnou na věc.“

Slávistické fanoušky při první příležitosti upoutal. Předchází ho podobná pověst jako krajana Christose Zafeirise, jenž z norské ligy coby úspěšný mládežnický reprezentant dorazil na konci ledna.

Wallem nakoukl jen do norské devatenáctky a působil v menších klubech Arendalu nebo ve zmiňovaném Odds. Pro Slavii byl objevem z dat. Od chvíle, kdy jeho čísla vyskočila na radaru klubových analytiků, zůstal na užším seznamu.

A když se kluby domluvily na odstupném, podepsal čtyřletý kontrakt.

Hrát může nejen na obou krajích hřiště, ale i uprostřed. Proti Dnipru navíc předvedl i pohotovost a hlad.

Standardku, z níž padl gól, vybojoval díky perfektnímu zrychlení. A byť následně ke střelecké pozici přišel trochu se štěstím, i díky nedorozumění ukrajinských beků, situaci dohrál a přesně zakončil, což bylo klíčové.

„To všechno navíc pod Tribunou sever, takže se uvedl fantasticky,“ smekl Trpišovský. „Nevím, jestli tady vůbec někdo zažil lepší debut,“ vykládal dál.

Teď je na Wallemovi, aby na vydařené minuty navázal.