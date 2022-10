ONLINE: Ballkani - Slavia, český tým v boji o postup, v útoku nastupuje Sor

Slávisté si podstatně zkomplikovali situaci ve skupině G dvěma porážkami s Kluží, která jim – i Ballkani – odskočila na tříbodový rozdíl.

Trenér Trpišovský vybral podobnou sestavu jako při víkendovém derby, jen místo Hromady s Jurečkou, kteří nejsou na pohárové soupisce, hrají Tiéhi a Sor.

Pokud Slavia v kosovském hlavním městě prohraje a vedoucí Sivasspor, který za týden hostí na závěr skupiny v Edenu, zároveň nepodlehne Kluži, pohárová pouť pro ni předčasně skončí.

Na to, že by jim za určitých okolností mohlo stačit s Ballkani bodovat, ba dokonce by měli naději i navzdory porážce, ale hosté nespoléhají.

„Víme, o co hrajeme. Potřebujeme vyhrát, abychom udrželi šanci do posledního zápasu doma,“ pravil trenér Jindřich Trpišovský. „Soustředíme se na to, abychom získali šest bodů. Nic jiného udělat nemůžeme.“

Slávisté jsou povzbuzení nedělním fantasticky zvládnutým derby, v němž Spartu deklasovali 4:0. Jejich soupeř remizoval na stadionu celku Dukagjini 1:1.