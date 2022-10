Fanoušci Slavie v Kosovu? Nadchlo mě to. Pro výhru uděláme vše, říká Douděra

Cokoli jiného než výhra rozcupuje plány Slavie na postup do jarní části Konferenční ligy na cucky. Přitom se její skupina zdála na první pohled snadná. Jenže jedinou výhru si sešívaní připsali doma právě proti kosovskému Ballkani (3:2).

Ballkani - Slavia čtvrtek 21.00 online

Postup nemáte ve vlastních rukou. I v případě dvou výher proti Ballkani a doma se Sivassporem musíte koukat na souběh výsledků, jak to vnímáte?

Koukáme jen sami na sebe. Důležité je oba zápasy zvládnout za tři body. To jediné můžeme ovlivnit. Až poté uvidíme, zda nám nějaký tým pomohl nebo ne.

Výhra v derby vám ale v sebevědomí jistě pomohla.

Hodně nám pomohla už výhra proti Mladé Boleslavi, kdy jsme urvali vítězství v deseti, semkli jsme se. Od té doby v kabině panuje spokojenost. Tvrdou prací jsme se dostali ke skvělému výsledku v derby, teď jen musíme pokračovat, udržet nasazení a atmosféru v kabině.

Lukáš Masopust hrál na stadionu v Prištině před třemi lety za reprezentaci, byl u porážky 1:2. Varoval vás před silou kosovského fotbalu?

Něco nám k tomu říkal, upozorňoval nás na ně. My se ale připravujeme s trenéry, máme videa. Víme, že se soupeř snaží držet balon. Uvidíme, zda tento zápas zvládneme, pro výhru uděláme všechno.

Hrát nemůžou Jakub Hromada a Václav Jurečka, střelci v derby, kteří na evropské soupisce chybí. Je to velký problém?

Budou nám chybět, ale máme dost široký kádr, abychom si s tím poradili, je tu 22 hráčů. Fotbal je týmový sport, je jedno, kdo zrovna nastoupí v základní jedenáctce ve čtvrtek, kdo v neděli. Máme kvalitní hráče, nevidím v tom žádný problém. Hlavně že všichni drží při sobě - hráči, realizační tým, vedení, fanoušci.

Klub vypravil pro fanoušky do Kosova letecký speciál, Co tomu říkáte?

Tohle fakt oceňuju, osobně mě to nadchlo. Spolupráce týmu s fanoušky je na vysoké úrovni. Všichni ve Slavii cítíme hvězdu na srdci, jsme v tom společně. Takhle by to mělo být, jsou to maličkosti, které dělají velký klub. A Slavia jím rozhodně je.