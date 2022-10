Z Kačaraby jsem byl nadšený, řekl Trpišovský. Co ho v Kosovu mrzelo?

Ještě se potleskem loučil s fanoušky Slavie, když před stadionem u obří sochy Fadila Vokkriho - někdejšího kosovského fotbalisty a šéfa tamní asociace - začínal být pořádný šrumec. „Atmosféra byla bouřlivá i v zápase, klasický Balkán,“ prohodí Trpišovský.

Pískot se mísil s jásotem. Nevraživost s euforií. Třeba když se domácí střelec Ermal Krasniqi řítil v závěru prvního poločasu na branku Koláře. Nedal.

Na modrobílém stadionu pro 13 tisíc lidí, kde už vystupovali třeba rapeři 50 Cent či Snoop Dogg, Slavia žádný ofenzivní koncert jako v derby nepředvedla. Díky trefě Lingra si však veze domů vítězství 1:0.

Jenže radost vám jistě kazí výhra Sivassporu nad Kluží, že?

Samozřejmě to pro nás není dobrá zpráva. Před zápasem jsme se bavili o tom, že nejdřív musíme vyhrát oba zápasy a pak koukat, co dál. Kluž je v domácím prostředí silná, má vysoké hráče. Doufali jsme v jiný výsledek, ale takové je realita. My jsme si svoje uhráli.

Ale byl to těžký zápas.

Soupeř měl kvalitu, už před začátkem skupiny jsem říkal, že budou hrát dobře, mají šikovné fotbalisty, potvrdili to. Některé hráče v ofenzivě mají nadprůměrné. My do toho v první půli dobře vstoupili, ale šance jsme neproměnili a v nastavení první půle nám poprvé utekli. Naštěstí to dali vedle. Pomohli nám střídající hráči Ewerton s Usorem. Ve druhé půli sme tlak stupňovali, hlavně individuálními průniky jsme si vytvořili šance. Na konci jsme bohužel nedokázali podržet míč a soupeř měl dvoušanci, kdy nás Koli podržel. hlavně první zákrok byl fantastický.

To teda! Blíží se brankář Ondřej Kolář formě, kterou měl před třemi lety v Lize mistrů?

Momentálně ano. Ale je zpět jen dva týdny, nechci ho přechválit. Myslím, že všechny zápasy od návratu odchytal dobře. I pohybově se blíží do svého optima. Jeho výkon byl skvělý, možná na pár věcí nohou, ale terén tady nebyl jednoduchý, tvrdé hřiště. Těžko se dostával pod balon, takže mu ujížděla stojná noha. Ale brankářsky to bylo skvělý. Čiší z něj obrovský klid a sebevědomí a pomáhá nám s organizací týmu. S jeho návratem se nám zlepšila organizace v defenzivě. Jen potřebujme, aby to potvrzoval delší časový úsek.

Co jste říkal na atmosféru v Prištině?

Byla jiná než na Sivassporu. Je to starší stadion s atletickou dráhou, jinak by prostředí bylo pro nás ještě horší. Kulisa byla dobrá. Chci strašně moc poděkovat lidem, kteří přijeli do tohoto prostředí v takovém množství. Vůbec nejfrenetičtější atmosféra byla asi v Kluži, hlavně díky jejich plechům. Když do toho začali mlátit, nebylo slyšet vlastního slova. I tady byla skvělá kulisa pro fotbal, bouřlivá atmosféra, klasický Balkán.

V základní sestavě vyběhl Yira Sor. Jak se vám líbil?

V první půli to byl jeho nejlepší výkon od návratu na hřiště. Konečně měl náběhy bez míče za obranu, začal se pohybovat do prostoru, to předtím nedělal. I když zatím to nebylo z jeho strany optimum toho, čeho je schopný a co předváděl v minulé sezoně. Byl to ale diametrální rozdíl oproti třem jeho posledním výkonům, které předváděl. Škoda, že nevyřešil dobře situaci , kterou měl v první půli.

A co po změně stran?

Tam už bylo vidět, že kondičně na tom není tak, jak potřebujeme. Začal ztrácet, soupeř začal hrát na pět obránců, stáhl se. Je to nadějný začátek, jen v tom musí pokračovat. Trochu je mi záhadou, proč předtím jeho běžecké výkony nebyly takové. Ve fotbale se zkrátka běhat musí. Tito rychlí, nesoubojoví hráči musejí mít náběhy a dravost. Snad je na dobré cestě.

Ondřej Lingr, střelec jediného gólu, opět ukázal, jak je pro vás důležitý.

Strašně důležitý. I proto jsme ho nechávali na hřišti dlouho, přestože jeho výkon v poli nebyl ideální. Je to momentový hráč. Když letí míč do vápna, je nejpravděpodobnější, že dá gól on. A dal, byl na správném místě u pravé tyče. V boxu je jak ryba ve vodě. Umí míče dohrávat, je to vítězný typ hráče. Může zkazit devět míčů za sebou, ale stejně si jde pro desátý, což je cenná vlastnost.

A co říct k výkonu stopera Kačaraby?

Tarasovi jsem říkal v kabině, že to byl asi jeho nejlepší výkon ve Slavii. Hlavně v první půli byl dominantní, vyhrával spoustu soubojů, četl hru, byl velmi dobrý v rozehrávce. Někdy ve 25. minutě skvěle zachránil nebezpečnou situaci, v níž jsme propadli. I ve druhé půli dobře rozehrával. Byl to od něj sebevědomý výkon, byl jsem z něj nadšený.