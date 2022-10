Oslava gólu s fanoušky? To jsem měl připravené, zářil Lingr. Musel přes překážky

Byl to Ondřej Lingr. Skoro v podřepu se vrhnul za míčem a v 75. minutě hlavičkoval tak razantně, že propálil i obránce stojícího u tyče. Pak jen musel v euforii vyšpekulovat, jak přelézt dvě reklamní bariéry, aby mohl utíkat do rohu stadionu k fanouškům, kteří do Prištiny dorazili. A že jich bylo: „Jsme jim vděční,“ děkoval slávistický střelec.

Jak jste si užil gólovou oslavu?

Moc. A taky jsem chtěl, aby si to zároveň užili naši fandové. Tak jsme tam za nimi všichni nalítli a bylo to strašně fajn.

Tušíte, kolik lidí vás tam plácalo po zádech?

Nevím, snad dvacet, to vůbec nešlo spočítat. Já to měl vymyšlené už před zápasem, že bych tak rád oslavil gól, pokud by se povedlo. Akorát mi tam překážely ty dva bannery za brankou. Podlézt je nešlo.

A proč to Slavii nešlo v prvním poločase?

Bylo to strašně těžké. Tvrdé hřiště, které nám vůbec nevyhovovalo. Domácí na to byli připravení, šlo jim to s balonem lépe.

Taky jste dost klouzali. Čím to?

To se musíte zeptat místních trávníkářů. Asi tvrdé podloží, ale já to nijak zvlášť nezkoumal.

Každopádně druhý poločas byl lepší.

Jasně jsme si řekli, že budeme hrát jednoduše jako v posledních dvou zápasech. Soupeři pak došly síly, zatímco my se trochu uklidnili.

Taky se povedlo střídání, když Tiéhiho vyměnil šikovnější Ewerton.

Chris měl žlutou kartu, k tomu pár faulů, tak ho asi trenér stáhl z taktického důvodu. Ale máte pravdu, Ewerton pomohl moc. Podržel míč, zachoval klid. Tohle jsme po něm chtěli. Já mu to i říkal: Vezmi si balon a dělej to, v čem jsi nejsilnější.

Ale v závěru, to už jste na hřišti nebyl, to byly nervy, co?

Smrdělo to tam hodně, ale Koli (brankář Kolář) podržel. Poslední dvě šance chytil fantasticky. Teď jsme na vlně a zvládáme zápasy srdcem. Jsme rádi, že jsme navázali na nedělní derby.

Navíc zase s nulou.

To je pro sebevědomí obránců strašně důležité. Aiham (Ousou) s Tarasem (Kačarabou) to tahají sami. Hrají spoustu zápasů.

Výsledek druhého utkání vám ovšem radost neudělal. Sivasspor postupuje a Kluži stačí příští týden porazit Ballkani.

Bohužel je to komplikace, ale soustředíme se na sebe. Poslední zápas půjdeme vyhrát.

Třeba jste mohli motivovat Ballkani, ať se proti Kluži hecnou.

Víte, oni neuměli moc anglicky.