Bude hrát Sor, kouči? Na tréninku jsem konečně viděl starého dobrého Yiru

Potřebuje národní arénu Kosova vykrást a porazit místní Ballkani, aby mohla dál snít o postupu v Konferenční lize. „Víme, o co hrajeme. Potřebujeme vyhrát, abychom udrželi šanci do posledního zápasu doma,“ pravil trenér Jindřich Trpišovský, než jeho hráči překročili čtyři tartanové dráhy a za zvuků muezzinů z nedalekých mešit začali trénovat.

Záložník Lukáš Masopust byl tehdy u toho, když Česko senzačně padlo. Bavili jste se spolu, na co si dát bacha?

Musím říct, že bavili. Já jsem v Kosovu poprvé a hodí se nám, že je tu s námi průvodce. Jeden společný známý z Česka, který se tady kousek od Prištiny narodil. Máme od něj signály, že může být i vyprodáno. A kdyby plno nebylo, stejně bude kulisa bouřlivá. Je to Balkán se vším všudy.

Už v Edenu se kosovský soupeř představil ve výborné formě. Pevná defenziva a jedovaté brejky. Čekáte změnu?

Ne, bude to hodně podobné. Všechny zápasy ve skupině hráli ze zpevněného bloku, chtějí si tak otevřít prostor a chodit do rychlých protiútoků. Rrahmani, Krasniqi, Korenica... Těm hráčům svědčí otevřený prostor. Naposledy doma se Sivassporem sice prohráli, ale vedli, měli měli dva sólové nájezdy a spoustu šancí.

Situace ve skupině se zrádně zamotala. Ani dvě výhry vám nemusí stačit. Jak vnímáte tenhle problém?

Soustředíme se na to, abychom získali šest bodů. Nic jiného udělat nemůžeme. Takže teď na řadě první krok se soupeřem, před kterým máme velký respekt. To už jsem ostatně říkal před prvním zápasem.

Jak se vylepšila nálada v týmu, když jste o víkendu fantasticky zvládli derby?

Ve sportu - a v kolektivním dvojnásob - je atmosféra po úspěšných zápasech vždycky mnohem lepší, pozitivnější. Na druhou stranu i v době, kdy se nám týden třeba nepovedl, je potřeba přepínat ze zápasu na zápas. Automaticky. A že se nám teď tři zápasy podařily? To nám v Kosovu nepomůže. Nebo ještě jinak: je potřeba nelétat v dimenzích od výborného výkonu k horšímu a zpátky nahoru. Na podzim nám stálost výkonů chybí.

I sestavy se liší. Jak by vás lákalo znovu postavit tu vítěznou z nedělního derby? Útočník Jurečka se záložníkem Hromadou s vámi ovšem neletěli, protože nejsou na soupisce pro Konferenční ligu.

Malé pozitivum je, že na nedělní derby s Bohemkou budou oba koně odpočatí a připravení. Ale máte pravdu, v momentálním rozpoložení mě mrzí hodně, že je nemůžeme využít. Zvlášť když hrajeme venku. Je to bohužel odvrácená toho, že nemáme odchovance (Počet hráčů na pohárové soupisce souvisí i s počtem odchovanců kádru). Na druhou stranu je tu pořád dost hráčů, abychom si s tím dokázali poradit. Navíc soupeř bude hrát jiný styl fotbalu. Ballkani nejsou tak urostlí, hrají z většího bloku, po ztrátě často nechávají dva tři hráče nahoře.

Štítový záložník Hromada odehrál proti Spartě skvostný zápas. Kdo ho nahradí?

Kuba je takový náš klíč k přepínání. Ke zvládnutí toho, že co se řekne před zápasem, tak se pak objeví taky na hřišti. Kdo ho nahradí? Vychází to na Thiéhiho, tam je to jednoduché. Za Vencu Jurečku do útoku je variant víc.

Slávistický útočník Yira Sor ve výskoku mezi obránci rumunské Kluže během utkání Konferenční ligy.

Třeba Yira Sor?

Je otazník, v jakém bude stavu. V pondělí a v úterý jsem na tréninku konečně viděl starého a dobrého Yiru. Rychlé změny směru, aktivita. Nedumal, jestli ho něco bolí nebo ne. Sor má mimořádné kvality, je to hráč pro evropské zápasy, ale ty poslední nebyly dobré. Jen nevíme, co z toho zapříčinil jeho zdravotní stav. Doufali jsme v Kluži, ale nepovedlo se to. Ještě s ním budeme mluvit.

Mimochodem, Slavia vypravuje do Prištiny letecký speciál pro fanoušky. Co vy na to?

Že je to obdivuhodné. V pracovním týdnu taková akce. Máme velkou radost a doufáme, že fanoušky potěšíme výkonem na hřišti. Kvůli tomu přijedou. Aby viděli šance a naše vítězství. Tak bychom se jim nejlíp odvděčili za podporu.