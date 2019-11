Kouč Barcy pod palbou: Proč špatně bráníte? Porážka venku je už běžná?

„Všichni víme, že se musíme zlepšit. Není třeba to moc rozebírat,“ prohodil portugalský bek Semedo. „Každý z nás může hrát lépe. Určitě proti Slavii podáme lepší výkon, bude to skvělý zápas a vydáme ze sebe všechno.“

Jemu novináři ještě dopřáli celkem klid, zato do kouče Valverdeho vytrvale šili. Kdo by nevěděl, že Barcelona vede ligu a má nakročeno k postupu v Lize mistrů, musel by získat dojem, že tým pomalu hraje o sestup.

Španělští žurnalisté se zasekli hlavně na venkovních zápasech, které Barceloně v této sezoně nevychází podle představ. Několikrát se ptali na důvody, Valverde trpělivě odpovídal a vysvětloval, ale když zaznělo, jestli je už pro něj porážka na hřišti soupeře běžná věc, zakroutil hlavou.

A když ho další novinář po chvíli vyzval, aby tým oznámkoval za zápasy venku na stupnici od jedné do deseti, klid byl ten tam.

„Musím se smát. Pořád se opakuje tatáž otázka,“ kroutil očima. „Než jsme prohráli v Levante, nic moc nás netrápilo a třikrát v řadě jsme vyhráli. Věřím, že proti Slavii na předchozí výkony navážeme.“

Ani to ještě můžum s diktafony nestačilo, za chvíli letěla k Valverdemu další záludná otázka: Nemusíte se náhodou kousat do jazyka, abyste toho neřekl víc, než je vhodné?

„Podívejte - když nám to jde, vždycky mluvíte v superlativech. Když se nedaří, tak abych se zase pomalu schoval pod stůl,“ pohlédl barcelonský trenér vyčítavě na tazatele. „Já radši zůstávám v klidu a spoustu myšlenek si radši nechávám pro sebe. Sebekritický jsem dost, to se nebojte.“

Barcelona - Slavia V úterý od 18.55 online

Ačkoli se tisková konference měla vztahovat k zápasu se Slavií, ten zůstal jaksi v pozadí. Přesto Valverde o soupeři krátce promluvil a naznačil, co od utkání očekává.

„Předpokládám, že to bude stejné jako v Praze. Že bude Slavia hrát tak, jak hrála i s Interem,“ zamyslel se. „Skoro tam vyhrála, výborný výkon předvedla i proti Dortmundu a pak proti nám. Bude to podobné, fyzicky náročné, hodně běhání. A věřím, že my ukážeme, že z porážky v Levante už jsme se oklepali.“

Slávisté budou v úterý večer doufat v pravý opak.