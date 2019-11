Fenomén Barca, víc než klub. Už 120 let. Klubový znak má i v kostele

Bylo mu dvaadvacet, měl namířeno do Afriky, kde chtěl obchodovat s cukrem. Cestou si ještě udělal zastávku u strýce v Barceloně. Katalánsko se mu zalíbilo natolik, že přijal jméno Joan, do Afriky už nikdy nedoplul a místo toho 22. října 1899 v novinách Los Deportes zveřejnil inzerát, který generacím Katalánců a milionům dalších lidí po celém světě změnil životy: „Kdo by rád začal v Barceloně hrát fotbal, nechť mě kontaktuje v mé kanceláři od úterý do pátku, vždy od deváté do jedenácté hodiny večer. Založíme klub!“