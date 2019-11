Španělský král má přednost. Musel jsem skoro donaha, řekl Trpišovský

Ve Slavii není nikdo víc. Ani on ne. A podle stejného hesla by se měl odehrát sváteční zápas v Lize mistrů: Jeden za všechny, všichni za Slavii. „Budeme se chtít držet toho, co je nám vlastní. Ale projdeme zkouškou ohněm,“ tuší Trpišovský.

Barcelona - Slavia V úterý od 18.55 online

Taktika bude stejná jako nedávno v Edenu? Drželi jste se statečně a prohráli 1:2.

Na hřišti jsou vždycky dvě armády a záleží, co vám soupeř dovolí, k čemu ho donutíte a jak se vyrovnáte s prostředím. To pro nás na Nou Campu bude důležité. Každopádně budeme chtít Barceloně fotbalově ublížit.

To se dělá jak?

Jako doma. Hrát kvalitně a odvážně. To jsou dvě základní věci, kterých se musíme držet. Žádnému týmu nevoní, když se ocitne v defenzivě a nemá pod kontrolou míč. Barcelona vede španělskou ligu, my zase českou. Oni – stejně jako my – jsou neradi, když je někdo zatlačí. My se o to budeme znovu snažit. Jsme odhodlaní se prezentovat podobně jako doma. I v tomhle svatostánku, kde se hraje nejlepší fotbal na světě, máme touhu hrát aktivně a kombinačně.

Barcelonu ve víkendové lize zaskočilo průměrné Levante. Co si z toho můžete vzít vy?

Že žádný velký tým nechce prohrát dvakrát po sobě. Po porážce jste vždycky ostražitější. Byla to pro Barcelonu výstraha, takže teď ze sebe určitě dostane to nejlepší.

To nezní moc přívětivě. Na druhou stranu bude soupeři chybět elitní útočník Luis Suárez. Dobrá zpráva?

Uvidíme po zápase. Suárez je skvělý hráč, zakončovatel, v pokutovém území neomylný. Navíc je výborně napojený na Messiho, se kterým má stejnou fotbalovou krev. Ale... Nastoupí místo něj mladý Fati nebo Dembélé, což taky není žádná výhra v loterii.

Mimochodem, ve stejném hotelu jako Slavia bydlí také král španělský Filip. Kdo má přednost?

Cizincům Olayinkovi s Traorém jsme z legrace říkali, že všechno to pozdvižení je kvůli Slavii. Víte, v životě jsem neviděl tolik bodyguardů pohromadě. Král má před námi samozřejmě přednost. Když jsme se vraceli po dopolední procházce do hotelu, musel jsem se při prohlídce svléknout skoro donaha. To král určitě nemusel.