Nebát se a zůstat sví. Slávisté letí do Barcelony, budou v hotelu s králem

To vše slávistům může před přetěžkou zkouškou dodávat sebevědomí. V podvečer se sešli na třetím terminálu ruzyňského letiště, v rychlosti prošli odbavením a nastoupili do letadla, které se po šesté hodině odlepilo z ranveje a nabralo kurz Barcelona.

V Katalánsku je čekají příjemné teploty kolem dvaceti stupňů a v úterý večer pokus o zázrak. Pro zajímavost: Ubytování budou ve stejném hotelu, jako španělský král Filip, který do Barcelony dorazil řešit třaskavou politickou situaci v Katalánsku, kde se už několik týdnů protestuje.

Slávisté řeší jiné starosti: jak zastavit barcelonskou sílu v čele s Lionelem Messim? V Praze jim ke splnění náročného úkolu moc nechybělo.

„Je dobré, že s nimi hrajeme znovu tak rychle. Doma jsme jim byli zdatným soupeřem a i v Barceloně zase budeme hrát svou hru,“ prohlásil před odletem asistent trenéra Zdeněk Houštecký. „Vidíme Barcelonu každý týden, i ona hraje pořád stejně. Bude to zápas na férovku, nahoru dolů.“

Obrovitý stadion Nou Camp slávisty neděsí, naopak. „Hrozně se těším,“ vyprávěl po výhře nad Baníkem kapitán Tomáš Souček. „Větší stadion skoro není. Věřím, že se dobře připravíme a odehrajeme s nimi aspoň podobný zápas jako u nás doma. Doufám, že by to tentokrát mohlo stačit i na body.“

Ve slávistické výpravě kromě stopera Davida Hovorky, který se s pochroumaným kolenem bude léčit dlouhé měsíce, nikdo nechyběl. Nahradit klíčového obránce sice bude fuška, ale...

„Věřím, že se nám to podaří. I když nám David bude chybět,“ uznal Houštecký. A prozradil, v čem vidí slávistickou šanci: „Je tam o víc než 300 metrů čtverečních větší hřiště, to by mohla být naše výhoda. Rozehrávka zezadu je náš styl, škoda že asi nebude hrát zraněný Suarez, protože on a Messi nenapadají tolik, když držíme balon. Ulehčuje nám to kombinaci a zakládání útoků.“

I gólman Ondřej Kolář vidí jasný recept: neměnit styl hry. „Když budeme hrát jako doma, můžeme je dostat pod tlak,“ věří. „Barca je doma suverénní, hraje fakt dobře, asi bude víc na balonu. My budeme zase muset jít do rizika, ale proč by to zrovna v Barceloně nemohlo vyjít?“