Provokatér, hajzlík? Jo a ne, v životě mám jiné hodnoty než na hřišti, říká Douděra

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Tiraspol (Od našeho zpravodaje) - Zase vyrazí na hřiště jako tornádo. Přes celou šířku na plné pecky, aby nabudil sebe a stovku věrných fanoušků, kteří za Slavií dorazili do podivného Podněstří. „Je to můj rituál,“ říká David Douděra. „Před rokem za mnou kdosi přišel a povídá: Ty umíš rozhicovat lidi, udělej něco! Vzpomněl jsem si, jak mi táta vyprávěl o Gennaro Gattusovi, což byl brousek AC Milán, podobný rošťák jako já. Dělám, co kdysi dělal on. Nabijí to mě a fanoušky taky.“