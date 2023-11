Ufo v centru pašerácké zóny i granát v kabině. Jak drsní kluci stvořili Šeriff

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Tiraspol (Od našeho zpravodaje) - Vhodnějšího průvodce byste před čtvrtečním utkáním pražské Slavie v Evropské lize vzhledem k soupeři hledali těžko. Ondřej Soukup, novinář Českého rozhlasu, publicista a expert na východní Evropu má postsovětské reálie v malíku. A jako fotbalový nadšenec může zasvěceně mluvit i o samotném Šeriffu Tiraspol: „Mezi šedivými a oprýskanými paneláky ze sedmdesátek, do nichž zhruba padesát let nikdo neinvestoval, jako by přistálo ufo.“