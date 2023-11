O postup bez kouče. Trpišovský se Slavií neletí, doma zůstávají i Holeš s Ševčíkem

Trpišovského do Moldavska nepustí zdravotní stav potom, co si minulý týden při tréninkovém bagu, zdánlivě nevinné cvičné hře, zlomil nos. V sobotu, den po nešťastném a nepříjemném zranění, se sice v domácím prostředí s obvazem v obličeji ještě postavil před lavičku v ligovém utkání proti Českým Budějovicím.

Cestu do Tiraspolu, kde slávisté odehrají pátý a poslední venkovní duel ve skupině Evropské ligy, ale vynechá.

Šeriff – Slavia ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

„S Jindrou spolupracujeme deset let, fungujeme jako tým a víme, co dělat a co ne,“ řekl Köstl. „V minulosti už jsme si navíc podobnou věc vyzkoušeli. Snad bude Jindra co nejdřív v pohodě a zároveň ho potěšíme výsledkem,“ pokračoval Köstl, který přebírá vedení týmu.

Další z asistentů Zdeněk Houštecký si totiž musí odpykat trest za červenou kartu z posledního evropského zápasu proti AS Řím, kdy v poločase vynadal rozhodčím.

Na palubě nebudou ani zkušení Tomáš Holeš s Petrem Ševčíkem.

„Částečně je to ze zdravotních a částečně z preventivních důvodů. Chceme, aby byli připravení na konec podzimu,“ uvedl Köstl.

Slávisté letí do moldavského hlavního města Kišiněva, odkud se autobusem přesunou do zhruba osmdesát kilometrů vzdáleného Tiraspolu, což je centrum samozvané Podněsterské republiky. Před vstupem do ní musí absolvovat hraniční kontrolu.

Zápas se hraje ve čtvrtek od 21:00 českého času, v dějišti utkání bude ještě o hodinu víc.

Když Trpišovský – tenkrát kvůli nemoci – neodletěl loni v únoru do Istanbulu k úvodnímu duelu vyřazovací fáze na Fenerbahce, slávisté přivezli zpátky do Prahy vítězství 3:2 a zadělali na postup do osmifinále.

Teď před nimi stojí papírově snazší protivník.

„První zápas jsme vyhráli šest nula, ale bylo to ovlivněné rychlými góly. Víme, že nás teď čeká jiný zápas, ale chceme ho zvládnout a postoupit,“ řekl útočník Mojmír Chytil.

K postupu slávistům v Tiraspolu stačí jakýkoli bodový zisk, případně ztráta švýcarského Servette Ženeva v souběžně hraném utkání s AS Řím.

Říjnové vítězství 6:0 bylo pro Slavii vůbec nejvyšším v hlavní fázi evropských pohárů.

Debakl navíc odnesl italský trenér Tiraspolu Roberto Bordin, kterého vystřídal Rus Roman Pilipčuk.

Tabulka skupiny G:

1. Slavia Praha 4 3 0 1 10:2 9 2. AS Řím 4 3 0 1 8:3 9 3. Servette Ženeva 4 1 1 2 3:8 4 4. Šeriff Tiraspol 4 0 1 3 3:11 1

Tým z Podněstří, které je sice oficiální součástí Moldavska, ale ve skutečnosti je centrem území na levém břehu řeky Dněstr ovládaném proruskými separatisty, už roky neohroženě vládne moldavské lize, v níž nastupuje.

Dílčí úspěchy sbírá také v pohárech, kde v předminulé sezoně proklouzl poprvé v historii až do základní skupiny Champions League a senzačně skolil například Real Madrid.

V aktuální sezoně má po třinácti odehraných kolech domácí soutěže šestibodový náskok před druhým Milsami a k tomu jednoznačné skóre 34:4. V pohárech však ve čtyřech zápasech vybojoval pouze bod za domácí remízu 1:1 proti Servette. Na vlastním stadionu však hned v prvním utkání potrápil italský AS Řím, který na Šeriffu vyhrál nakonec jen těsně 2:1.

Jak se v Tiraspolu povede ve čtvrtek Slavii?