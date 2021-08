Z nejchudší země mezi boháče. Šeriff Tiraspol, kontroverzní klub z Podněstří

Klub z nejchudší evropské země má nakročeno do nejbohatší fotbalové soutěže planety. Šeriff Tiraspol si v odvetě play off na stadionu Dinama Záhřeb může dovolit prohrát i o dvě branky a stejně poprvé v historii postoupí do Champions League.