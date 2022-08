Zašpiněná republika Šeriff s bývalým agentem KGB v čele. Dokáže ji Plzeň vyčistit?

Kapitán Castaňeda zmizel vydělávat do Thajska, stoper Arboleda do Emirátů, brankář Athanasiadis se vrátil do Atén, obránce Dulanto kope v Rize, lucemburský pracant Thill v Rostocku, uzbecký střelec Jachšibojev šel domů, malijský křídelník Traoré do Ferencvarose a tak dále.

Ještě jedno jméno se hodí připomenout. Ukrajinský trenér Vernydub na konci února odložil sportovní soupravu a vyfasoval maskáčovou uniformu a samopal. Po rezignaci odjel bránit svou zemi před krvelačným ruským agresorem.

S Ruskem toho mají „šerifové“ společného daleko víc, než se sluší.

Klub je pod absolutním vlivem Viktora Gušana, bývalého agenta KGB, který vlastní ruský pas. Chlapík s pečlivě načesanou patkou vyskládal bohatství a moc na obchodech, které zasmrádají.

Pro dokreslení celého příběhu musíme Šeriff vsadit do souvislostí. Sídlí totiž v Podněstří, což je samozvaná republika v úzkém pruhu země kolem řeky Dněstr.

Má o něco menší rozlohu než Pardubický kraj. Mezinárodně ji nikdo neuznává, přesto má vlastní ústavu, měnu, prezidenta i pohraniční policii. Všude tam vládne Šeriff, což je Gušanova holdingová společnost, pod kterou spadají benzinky, obchodní řetězce, mobilní operátor, televizní kanál, reklamní agentura nebo export vyhlášeného koňaku. Při divoké privatizaci ze začátku 90. let získal i řadu fabrik.

Podněstří patří proruským separatistům a působí jako šedá bezcelní zóna, kde mají pašeráci pré. A Rusko tohle území sousedící s Ukrajinou pochopitelně všemožně podporuje, třeba dodávkou zemního plynu zdarma. Gušan, který se zpravidla na veřejnosti neukazuje a jezdí opancéřovanými auty, působí jako důležitá spojka. Má peníze, konexe a ohromnou politickou sílu.

Přestože drtivá většina země je omšelá, ba zaostalá, aréna Šeriffu svítí do dálky s modrou střechou a žlutými sedačkami. Přičteme-li moderní tréninkové centrum, jedná se o rozlohu čtyřiceti hektarů. A to se ještě dostavuje pětihvězdičkový hotel. Šedesátníka Gušana, jehož syn sedí v moldavském parlamentu, to stálo v přepočtu pět miliard korun!

Ale pozor, hrát se tam v úterý nebude, neboť to UEFA kvůli válce zakázala. Plzeň se představí v Kišiněvě.

A proti komu vlastně?

Fotbalové renomé si Šeriff vysloužil velmi solidní, ačkoli není tajemství, že vznikl ze špinavých peněz a ohnutých pravidel.

Gušan s podobně kontroverzním proruským oligarchou Iljou Kazmalym založili klub v roce 1997 a po dvou sezonách už dresy se šerifskou hvězdou nastoupily proti Olomouci v Poháru UEFA.

Tiraspol - hlavní město proruského separatistického státního útvaru Podněstří. (4. dubna 2022)

Našla se skulina v řadech, jak coby nástupce klubu Tiras přeskočit všechny soutěže. Od té doby Šeriff dvacetkrát (!) vyhrál ligu a loni se s mišmašem národností poprvé prokousal až do Ligy mistrů. Plzeň ovšem narazí na mužstvo, které nikdo nezná. Však to asistent Pavel Horváth řekl jasně: „Máme jen pár základních informací. Čeká nás tým se spoustou nových hráčů, kteří jsou individuálně hodně silní.“

Jména se dají doplnit hlavně díky dvěma předkolům, která Tiraspol v létě odehrál. Vězte, že za 360 minut nedostal gól a pokaždé mu doma stačilo jednou skórovat.