Douděra o nezvyklé roli: Trenér volal dopředu. Klíčové bylo se z toho nepo...

Míč si navedl na střed a vypálil z dálky, asi z pětadvaceti metrů. Z tribuny se chvíli zdálo, že by balon mohl zapadnout do horního rohu domácí brány.

„I já měl takový pocit. Ale ostatní kluci říkali, že to letělo možná metr vedle,“ líčil jeden ze čtyř slávistů v základní sestavě reprezentace.

Češi v Polsku remizovali 1:1. Postup na Euro je blízko, protože jim v pondělí stačí doma neprohrát s Moldavskem.

Byl jste z nové role u levé lajny překvapený?

Překvapení to bylo, i když mi trenéři už před srazem volali, že taková varianta existuje. A kdyby fakt nastala, tak ať jsem připravený. Ale stejně pak jako hráč třeba ještě den před zápasem nevíte, jak to nakonec bude.

Taky jste nemohl vědět, že se hned po dvou minutách dostanete do velké příležitosti.

Ty jo. Já vždycky, když takhle někde nastoupím nově, tak mám první šanci a nikdy ji nedám. Ne, nechci to nijak zveličovat.

Jak zveličovat?

Nežiju v pohádce. Realita je tvrdší. Ale ta šance, to byla trochu smůla. Každopádně jsme předvedli bojovný výkon. Kluci si zaslouží pochvalu.

Kdy jste hrál vlastně vlevo naposledy?

V juniorce za Duklu proti Mladé Boleslavi, to si pamatuju! A potom taky za trenéra Jarolíma v Boleslavi, i když to bylo snad jen kvůli nějakému zranění asi na třicet minut. Ale musím říct, že jsem se cítil fakt dobře. Nebál jsem se toho. Kdo ví, třeba mi trenéři našli nový post...

Musíte se jako hráč v takovém případě třeba přenastavit v hlavě? Nevyzkoušená pozice, navíc v tak důležitém utkání.

Nejdůležitější je se z toho s prominutím nepo... Celé je to o hlavě. Mně pomohlo, že jsem se hned na začátku chytil dobrou přihrávkou a vlastně i tou šancí.

Co o přestávce? Byli jste za stavu 0:1 nervózní?

Já cítil z týmu absolutní semknutost. Chtěli jsme uspět, zvládnout to. Určitě jsme nepropadali panice. Bylo tam odhodlání. Chtíč. Touha zápas zlomit, otočit.

Takže jste nakonec z remízy zklamaný?

Těžko říct. Šance jsme měli a určitě jsme mohli rozhodnout a vyhrát. Ale i Polsko ukázalo kvalitu na domácím stadionu.

Další remíza už by vás poslala na šampionát.

Ale hrát proti Moldavsku na bod, to by byla sebevražda. Chceme vyhrát a potvrdit postup na Euro. Pro mě je tohle všechno poprvé, nové zkušenosti. Upřímně, pořád si připadám jako v Jiříkově vidění. Na zápas s Moldavskem se ale fakt těším. Pojďme to dotáhnout společně jako Češi.