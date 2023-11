Čepice nemá rád, přilbu mít musí. Bod bereme, ale bylo na víc, říká Staněk

Bod berete? Prohrávali jste.

Bereme, ale na druhou stranu si pojďme říct, že šancí jsme měli víc než Poláci. Úplně spokojený tedy nejsem. Měli jsme na to, abychom vyhráli. Je to škoda.

Nicméně v pondělí vám stačí remíza s Moldavskem a jste na mistrovství Evropy.

Ale my chceme určitě vyhrát.

Gól, který jste dostal, byl dost nešťastný, viďte?

Byl to balon takzvaně do kapsy, jeden z nejtěžších pro brankáře i pro obránce. Jakmile jsem viděl, jak to letí, snažil jsem se vykrýt zadní tyč. Bohužel Tomáš Holeš to ve skluzu tečoval do mě a ještě se to odrazilo před nás doprostřed rovnou k Polákovi.

Všechno ostatní jste chytil a skrumáže vyřešil. Vnímal jste ještě nějakou nebezpečnou situaci?

Asi přímý kop zblízka od Lewandowského. Z takové vzdálenosti je to vždycky nepříjemné. A kór když to kope takový hráč.

Mimochodem, řešilo se, jestli budete chytat vy nebo slávista Mandous. Kdy se rozhodlo?

To bych si asi s dovolením nechal pro sebe, protože jsou to interní věci z kabiny.

Každopádně jste do toho skočil po hlavě. Před dvěma týdny jste kvůli úrazu hlavy ještě chytat nemohl.

Je pravda, že po zápasech bývám trošičku unavenější než dřív, ale jinak se cítím v pohodě.

Přilba nepřekáží?

Mám ji druhý týden, nosím ji na každém tréninku. Řeknu to takhle: kdo nemá rád čepice, musí si na to zvykat o něco déle.

Takže vy nemáte rád čepice?

I když je jakákoli zima, vždycky ji při tréninku do pěti minut sundavám, protože se v ní cítím blbě. Ale přilba je trochu jiná, pevnější. Ideální to sice není, ale problém s tím nemám.

Prý jste řešil, jestli vám sluší.

To byl jenom vtip. Fakt nejde o to, jak v tom vypadám, důležité je, aby mě ochránila. Věřím tomu, že v brzké době žádnou ránu do hlavy nedostanu.

Na rozdíl od kapitána Součka.

Tomáš hodně krvácel, museli mu to obvazovat ještě jednou během zápasu. Věříme, že bude v pohodě. On je válečník a můžeme být jenom rádi, že ho máme.