Jak je na tom Souček? Hlava sešitá, pro finiš kvalifikace by měl být fit

Kapitán fotbalové reprezentace znovu prokazuje, jak je důležitý. Nejenže v pátek chladnokrevně trefil kvalifikační remízu 1:1 v Polsku, ale zároveň zápas dohrál navzdory roztržené hlavě.

Byl to hrůzný moment. V souboji před pokutovým územím nejprve v 65. minutě upadl a pak ho polský stoper Bednarek vší silou trefil podrážkou do tváře. Sice neúmyslně, ale šíleně. „Fakt jsem se lekl,“ oklepal se brankář Jindřich Staněk, který to všechno sledoval přes celé hřiště.

Zatímco se ještě chvíli hrálo, Souček ležel a mával rukama k lavičce na doktory. Řeklo by se, že Česko je bez kapitána. Ale Souček to nevzdal. „V jednu chvíli to vypadalo, že ho budeme muset stáhnout. Ale doktoři nás ubezpečili, že mu ránu zavážou a bude v pohodě. Já sám Tomovi říkal, že kdyby se necítil dobře nebo se mu točila hlava, stáhneme ho. Ale on je tvrďák,“ líčil trenér Jaroslav Šilhavý.

Český kapitán Tomáš Souček leží na zemi a krvácí, šrám utrpěl v kvalifikačním utkání v Polsku. Hrál na zemi a protivník Jan Bednarek ho nechtěně zasáhl podrážkou do čela.

Habán z West Hamu už během kariéry prožil spoustu zranění, protože ze soubojů neuhýbá, ve Varšavě se ovšem zdálo, že je velký malér. Lékaři mu sice tržnou ránu ovázali, ale po deseti minutách se Souček znovu sesunul k zemi, protože mu krev crčela do očí. Ani tentokrát nevystřídal, jen si nechal hlavu ovázat dalším fáčem. „Chtěl jsem zůstat na hřišti, protože mě spoluhráči potřebovali,“ řekl do kamery.

Po svém gólu, už jedenáctém v reprezentaci, se zatočil nadšeně jako helikoptéra. Po zápase však mezi novináře nepřišel. Necítil se dobře. O den později, když reprezentace cestovala z Varšavy do Olomouce s mezizastávkou v Ostravě, už vypadal lépe.

„Suk je válečník. Můžeme být jenom rádi, že ho máme,“ ocenil brankář Staněk.

V pondělí kvalifikace o mistrovství Evropy 2024 finišuje. Češi potřebují proti Moldavsku bodovat, aby postup na turnaj potvrdili. A kapitán chce hrát.