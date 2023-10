Douděra a emoce. Evropa? Je o fotbale, v Liberci se postaví celý tým do brány

Přestože dorážel z opravdu krátké vzdálenosti, šlo to nedat?

„Jasně, že to šlo nedat, stoprocentně!“ vypálil. „Já jsem si fakt jen v hlavě říkal: prosím tě, hlavně to nepřestřel! Takže ano, šlo, souhlasím. Hodně jsem se soustředil, abych to trefil.“

Zápal a snaha odvést pro tým maximum je na něm patrná. Stačí si všimnout, jak zarputile sleduje protihráče, kterého má bránit. Vytřeštěné oči, zatnuté zuby a trhané pohyby hlavou střídavě směrem k míči a protivníkovi.

„Přistoupili jsme k zápasu s respektem a hráli jsme týmově, což bylo na hřišti vidět. Soupeře jsme studovali poctivě a připravili se na něj. Podle videa měli velkou kvalitu, takhle snadný zápas nikdo nečekal,“ líčil.

Nepomohly vám hlavně brzké dva góly?

Úvod nám určitě pomohl, ale taky jsme ve druhé půli mohli kdykoli dostat na 1:3 a soupeř by zas mentálně vyrostl. To jsme jim ale naštěstí nedovolili a pak to dopadlo takhle dobře pro nás.

Dlouho jste asi nehrál zápas, kde by vám dal soupeř tolik prostoru...

Je to ten evropský fotbal. Je to více o samotné hře, jak už jsem se tu naučil. Týmy tu nemají tu taktiku tak pečlivě nastudovanou a zhuštěnou, nevím, jak bych to konkrétně ohodnotil. Chtějí tu hrát a vytvářet šance. Jasně, nedostupují vás zákeřnostmi, osobně se mi Evropa hraje mnohem lépe, protože je více o kráse a našich dovednostech než o taktice.

Slávista David Douděra (vlevo) se raduje z gólu v utkání Evropské ligy proti Šeriffu Tiraspol.

To potom zápas v Liberci bude úplně o něčem jiném.

To je ono, no. O tom mluvím. Evropa je o fotbale a potom přijedete támhle do Liberce, kde se postaví jedenáct frajerů do brány... Ale nevím, nerozebíral bych to. Bude to zkrátka jiný zápas, spíš jsme si teď dokázali, že ty kombinační nácviky, které ve Slavii máme a taktika, která je nastavená, jsou prostě fantastické.

Vy sám jste se v pohárech prosadil poprvé.

Strašně moc si toho vážím. Skvělá radost.

Ve skupině máte po dvou utkáních šest bodů, skóre 8:0.

Jasně, máme za sebou teprve dva zápasy, ale máme to rozjeté skvěle.

Příště vás čeká AS Řím, souboj o první místo.

To bude velký svátek. Těšíme se, protože to bude zase o fotbale a otevřeně si to s nimi rozdáme o první flek.

Protrhli jste konečně střeleckou smůlu?

Asi bych to komentoval na moc dlouho, tak to zkrátím. Někdo tomu říká smůla, ale já nevím. Podle mě jsme veřejnosti ukázali, že góly střílet umíme a potvrdili jsme si to jak vnitřně, tak navenek. Takže asi dobré zadostiučinění.

Slávista David Douděra a Christos Zafeiris (vlevo) se radují z gólu před fanoušky v utkání Evropské ligy proti Šeriffu Tiraspol.

Chyběl vám jeden gól k vyrovnání pohárového maxima. Naposledy jste loni v předkolech zvítězili 7:0.

Moc jsme to nevnímali, ale rozhodně jsme vnímali fanoušky, kteří místy skandovali: deset! To jsme rozhodně zaregistrovali. Vždycky prostě chcete dát co nejvíc gólů.

Tradičně jste si atmosféru asi hodně užil.

Jo, to mi sedí. Když se pak podívám na ty úsměvy na tribunách, tak mě to fakt hřeje u srdce. Musím pochválit i protilehlou tribunu, měla tam i svého spíkra snad, co jsem tak na té lajně stihl zaregistrovat, když jsem měl trochu času. Zpívali i chorály a musím říct, že když byl balon zrovna na druhé straně, tak jsem taky trochu zpíval. Chtěl bych ocenit všechny, kteří do Edenu přišli. Víceméně hrajete v devět večer, další den je pracovní a přesto lidi přijdou a fandí. Já si to, jak mě znáte, opravdu extrémně užil.