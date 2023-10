Chytil splatil důvěru a prolomil smůlu. Pohárové góly chutnají skvěle, zářil

Přesně věděl, co na předzápasové tiskové konferenci říká, když mluvil o dlouhotrvající střelecké smůle. O víkendu mu v Teplicích gól zrušil videorozhodčí, v derby se Spartou pak odpískaná penalta na druhé straně.

„A my útočníci jsme pak pořád pod tlakem. Když se ale potom trefíme, naroste nám sebevědomí,“ poznamenal.

Stačily čtyři minuty, aby svoje slova potvrdil. Nastoupil se zápalem, ale nervózní první doteky mu nevycházely. A pak přišel prudký míč do vápna, který stačilo jen umístit.

„Conrad Wallem mě skvěle našel, musel jsem jen trefit bránu a netrefit brankáře, což se naštěstí povedlo,“ oddechl si.

Zároveň dostal další příliv energie, kterou jen akcelerovaly burácející tribuny. Oslavoval s prstem u úst, jako by chtěl utišit kritiku posledních dní.

„Mojmír hrál skvěle. V poslední době měl smůlu, v Teplicích mu neuznali gól, se Spartou jakbysmet... Takže když se na startu trefil, samozřejmě mu to pomohlo. Brzký gól ho nakopl k dobrému výkonu, který byl podpořený hráči z druhé vlny. Útočníci jsou hodně závislí na podpoře týmu, ta byla skvělá a Mojma z toho profitoval,“ hodnotil kouč Jindřich Trpišovský.

Ve druhé půli pak ještě vyrostl. Před čtvrtým gólem zkušeně pokryl tělem míč a přistrčil jej nabíhajícímu Davidu Douděrovi, pátý zas svému spoluhráči na pravém kraji zařídil prudkou ranou z první, kterou pak gólman procedil přímo ke spoluhráči.

Slávista Mojmír Chytil slaví gól do sítě Šeriffu Tiraspol v Evropské lize.

A sám pak přidal další gól, když se v malém vápně nejrychleji zorientoval po zablokovaném pokusu Tomáše Holeše.

„Upřímně jsem to takhle jednoznačné nečekal. Ale ulehčili jsme si to sami tím, jak jsme do zápasu aktivně vstoupili.“

Zase se uvedl s velkou parádou. Vzpomínáte, když debutoval v základu českého národního týmu proti Faerským ostrovům? Za třiadvacet minut nasázel rovnou hattrick, tentokrát se uskromnil jen na dvě trefy, za to jeho první pohárové.

„A chutnají krásně,“ rozplýval se. „Jsem fakt rád, že se mi to povedlo. Soupeře ten start pak úplně položil.“

Slávistická oslava gólu v utkání Evropské ligy proti Śeriffu Tiraspol. Střelec Zafeiris (vpravo) .

Dva góly dal Chytil naposledy v dresu Olomouce, v dubnu řídil remízu 2:2 s Bohemians. Od té doby se prosadil šestkrát, pokaždé jen po jednom.

Až doteď. A myslel i na hattrick?

„Jasně, že ano. Škoda, že jsem ke konci ještě neproměnil jednu šanci. I ta střela před Douděrovým gólem se dala proměnit,“ vzpomínal.

Dlouhou dobu byl spíše slávistickým žolíkem, do hry chodil ve druhé půli a zejména na začátku angažmá po letním přestupu z Olomouce platila jednoduchá rovnice: Chytil naskočí z lavičky = dá gól.

To ale s příchodem dalších zápasů rychle přestalo fungovat. Slavia často vítězila jen o jednu branku, přicházely i smolné remízy. A Chytil ne a ne skórovat.

Pak trenér Trpišovský překvapil, když už den před zápasem prozradil, že právě čtyřiadvacetiletý útočník dostane šanci. „Kterou chci využít na maximum,“ hlásil.

„Tak to vypadá, že se mi to povedlo,“ reagoval s úsměvem po utkání. Slavia navíc po pěti zápasech vstřelila více než dva góly.

„Snad jsme tu smůlu prolomili, ale čeká nás teď náročné utkání v Liberci, kde bychom to měli potvrdit,“ uznal. „V útoku máme velkou konkurenci, všichni pracujeme na sto procent, je nakonec na trenérovi, kdo z nás si zahraje.“

I přes veškerou skromnost je ale velkým adeptem na to, aby se v základu konečně udržel.