Stadion Chelsea ukrývá zrcadlo pro Ronalda i šatnu, která rozmazluje

Je libo posezení na střídačce Chelsea, či za stolem pro tiskové konference? Chcete okouknout zasedací pořádek v domácí šatně a pohledět do zrcadla, před nímž se prý strojil Cristiano Ronaldo? Pak si nasaďte modrá sluchátka s drobnými logy Chelsea na obou „peckách“, zapněte malý digitální videopřehrávač a račte vstoupit.

Prohlídka Stamford Bridge začíná.

Chelsea je globální značka, klub má fanoušky po celém světě a prohlídkový okruh stadionem je na to dobře připraven. Video, které u pokladen oznamuje návštěvníkům tradiční povinné informace ve stylu „vítejte, můžete fotografovat, nesmíte na trávník...“ nahráli fotbalisté Chelsea. Rüdiger v němčině, David Luiz v portugalštině a podobně.

S cizinci počítají i průvodci, kteří hovoří dobře srozumitelnou jednoduchou angličtinu.

„Tak nám prozraďte, odkud jste k nám přijeli a jakému klubu fandíte,“ říká hostitel, když se skupina návštěvníků usadila na tribuně vylidněného stadionu. „Jsme z Belgie, fandíme Chelsea,“ ozve se z kraje. Pokračují Němci, Češi, pár Angličanů. „My jsme z Itálie a fandíme AS Řím,“ vykročí ze stereotypu naši sousedi.

KDE SEDÁVAJÍ MANŽELKY? Jedna skupina návštěvníků právě dorazila na lavičku (vlevo), druhá vzadu za brankou právě nahlíží do sektoru, kde sedávají manželky a partnerky fotbalistů. „Jejich místa jsou v pravém rohu. Po gólu můžete často vidět, že hráči běží právě tam oslavovat,“ říká průvodce.

Všichni už za sebou máme prohlídku muzea, které si každý prošel sám, bez průvodce. Český host se tu může cítit hrdě. Vzpomínka na angažmá Petra Čecha je silná. Mezi trofejemi, dresy a vzácnými relikviemi ze slavné historie klubu jsou i části Čechovy brankářské výstroje. A hlavně, český gólman je ústřední postavou videa, jež jede pořád dokolečka na velké obrazovce. Sestřih z finále Ligy mistrů z roku 2012 připomíná, jak Petr Čech kraloval v penaltovém rozstřelu.

Na to, abychom dostali českou verzi audiovizuálního průvodce, to však nestačí. Ačkoliv teď míří do Londýna dav slávistických fanoušků, jindy jsme tady jen občasnými návštěvníky. Přehrávač je drobným zpestřením prohlídky, na malé obrazovce nabízí videa natočená v režimu 360 stupňů, která ukazují život na stadionu v době zápasu. Sedíme na střídačkách a v malé krabičce si každý promítá pohled ze stejného místa, jaký se naskýtá při zápasové vřavě. V sále pro novináře se pak virtuálně přeneseme na pozápasovou tiskovou konferenci, v šatně se takto ocitáme uprostřed odpočívajících fotbalistů.

Zábavnější však je průvodcovo vyprávění. A také příležitost poznat vše zblízka, možnost posadit se na trenérovu židli, nahlédnout do zákulisí.

Posloucháme příběh stadionu, který vznikl už v devatenáctém století a dlouho byl domovem atletů. Až noví majitelé po roce 1904 chtěli přilákat fotbalisty. Nedaleký Fulham FC nabídku odmítl, a tak zde, ve čtvrti Fulham, na ulici Fulham Road, vznikl nový klub. „Podle čtvrti Fulham se nemohl pojmenovat, a tak zakladatelé vybírali z názvů okolních distriktů: Kensington a Chelsea,“ říká průvodce.

Jak se rozhodli, už dobře víme. Chelsea a Stamford Bridge se navždy spojily, klub nikdy nepůsobil jinde. Stadion se modernizuje průběžně, při rekonstrukcích se postupně přestavují a rozšiřují jednotlivé tribuny. Hezky to ukazuje počítačová simulace na jedné z obrazovek v muzeu.

Šatna pro hosty? Velký sál, který uspává

V tiskovém středisku se průvodce posadí za stůl, odkud po zápasech promlouvají trenéři. „A je to také místo, kde podepisovaly smlouvy všechny velké hvězdy, když do Chelsea přestupovaly,“ připomene.

Za stolem se pak vystřídají téměř všichni návštěvníci, udělají si spoustu fotografií a jde se dál. Do šatny hostů. Při naší podzimní návštěvě nemáme tušení, jak brzy se na tomto místě budou usazovat fotbalisté Slavie před důležitým čtvrtfinále Evropské ligy. Teď jsou v poměrně stroze vybavené místnosti rozvěšené dresy slavných fotbalistů, kteří na Stamford Bridge hráli jako hosté. Eusebio, Cruyff, Best, Gerrard... „A tady seděl Ronaldo, měl místo hned u zrcadla,“ vtipkuje průvodce.

ŠATNA HOSTÍ. Návštěvníci poslouchají historky z šatny a sledují doprovodný program na malých přehrávačích. Uprostřed hned vedle zrcadla je dres Ronalda. BRAZILSKÝ KOUTEK. Pod vzkazem od Franka Lamparda sedávají brazilské opory Chelsea.

K šatně hostí se váže ještě jeden příběh. V reportáži z roku 2010 čteme, že místnost připomínala mučírnu. „Soupeři to tu mají značně nepohodlné. Ale to je účel, podobné fígly nepoužívá jen Chelsea, na jiných stadionech zase mají v kabině hostů přetopeno, klouzavé podlahy nebo nedostatek toalet,“ vyprávěl tehdy průvodce.

Chelsea - Slavia Odveta čtvrtfinále Evropské ligy, ve čtvrtek od 21.00 online.

Dnešní historka už má jinou podobu. „Na přání jednoho z trenérů jsme šatnu dvakrát zvětšili. Stísněný prostor totiž hráče burcoval a motivoval, ve velkém sále jsou naopak zrelaxovaní a do zápasu jdou až příliš uvolnění. Po přestavbě stadionu jsme rok neprohráli domácí utkání,“ tvrdí stevard.

Rozdíl oproti zázemí domácích je však obrovský. Chelsea dopřává svým mužům pohodlí a luxusu ještě mnohem víc. K nažhavení k zápasům snad pomáhají motivační vzkazy bývalých hvězd, které jsou napsané na stěnách. „Hrát za Chelsea byla ta nejlepší věc, která mě mohla v životě potkat,“ vzkazuje například Didier Drogba.

LETADLA NA DOHLED. Nad stadionem každou chvilku přeletí letadlo mířící na nedaleké letiště Heathrow.

Běžný život týmu se odehrává v 30 kilometrů vzdáleném středisku Cobham Training Centre, sem se tým dostane jen při zápasech. Vystavené dresy ukazují, kde mají jednotliví hráči svá místa. Zasedací pořádek je ovlivněn národnostmi a rodnými jazyky. Seskupují se Brazilci, Španělé, v části vyhrazené „zbytku světa“ jsou pohromadě Belgičan Hazard, Chorvat Kovačič, Němec Rüdiger a Ital Zappacosta.

Do režimu video pak návštěvníci přepínají mobily při cestě tunelem na trávník. Trasa, kterou absolvují fotbalisté při nástupu na hřiště, stojí za zaznamenání. K nabuzení slouží další vzkazy na stěnách, zde v podobě obdivných komentářů od fanoušků ze sociálních sítí.

Stejnou cestu půjdou ve čtvrtek fotbalisté Slavie. Minou nápis o neuvěřitelných driblérských schopnostech Williana, vyběhnou pět schodů a otevře se před nimi slavný Stamford Bridge.

Ne prázdný, jako při naší návštěvě, ale plný natěšených fanoušků. Půjde o postup do semifinále Evropské ligy.