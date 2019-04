Trenér v teplákovce, hráči v oblecích. Pověrčivá Slavia odletěla do Londýna

„Rozhodně nic nevzdáváme,“ pronesl po domácí porážce 0:1 Zdeněk Houštecký, asistent trenéra. „Jedeme se do Anglie poprat, chceme postoupit a uděláme pro to maximum. Budeme hrát aktivně a věříme, že se nám to povede,“ doplnil v letištní hale.

Slávisté vyrazili do Londýna v jednotných modrých oblecích, jen kouč Jindřich Trpišovský znovu navlékl černou teplákovku. Z pověrčivosti.

Když si kvůli problémům s dopravou před říjnovou cestou do Kodaně nestihl sako a společenské kalhoty vyzvednout a dorazil v civilu, Slavia v Dánsku zvítězila. A Trpišovský svůj nemění.

„Budeme chtít samozřejmě uhrát co nejlepší výsledek, ale všichni víme, jaký soupeř proti nám stojí,“ doplnil Jaromír Zmrhal, slávistický záložník.



Chelsea ve čtvrtek v Edenu výkonem zrovna neoslnila, ale vítězným gólem Marcose Alonsa ze závěrečných minut získala do odvety výhodu.

„Zjistili jsme, že je Chelsea hratelná, a proto věříme, že můžeme překvapit. Navíc budeme mít k dispozici také Tomáš Součka, naší chobotnici uprostřed zálohy,“ pokračoval Houštecký, který se po dvouzápasovém trestu za vykázání na tribunu vrátí na lavičku i do kabiny.

Slavia na jaře v Evropské lize venku ještě neprohrála. V Genku, v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze, udivila vysokým vítězstvím 4:1. Pak se štěstím remizovala 2:2 v Seville a položila základ pro senzační postup.

Na čtvrteční utkání v Londýně se naladila remízou ve vyhroceném derby proti Spartě (1:1), to Chelsea ve stejný den padla 0:2 na hřišti Liverpoolu.

„Vytížení je pro oba týmy stejné. Chelsea v Praze zjistila, že to s námi rozhodně nebude mít jednoduché, proto očekáváme, že tentokrát nastoupí v nejsilnější sestavě,“ poznamenal Alex Král.

Duel proti Hazardovi a spol. hrají slávisté na stadionu Stamford Bridge ve čtvrtek od 21 hodin.