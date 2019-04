Giroud ocenil Slavii: Nejtěžší zápas, který jsme v soutěži hráli

Giroud sice ve čtvrtek v Edenu gól nedal, ale nadále platí, že je s devíti zásahy nejlepším střelcem Evropské ligy.

I proto o něj byl v mixzóně zájem.

Nejdřív francouzský sympaťák sáhodlouze odpovídal britským žurnalistům, poskytl i krátkou odpověď televizi Sky Sports. Ačkoliv bylo krátce před půlnocí a všichni jeho spoluhráči už po čtvrtfinále čekali v autobuse, Giroud se zastavil i u hrstky novinářů z Česka.

Zodpověděl pár otázek a smekl před Slavií.

„Čekali jsme silného soupeře, věděli jsme, jak moc budou slávisté namotivovaní na zápas proti nám. Hodně a velmi dobře nás napadali. Od první do poslední minuty. Velmi dobrý výkon,“ prohlásil Giroud, světový šampion z roku 2018.



Zaujal vás nějaký hráč ze Slavie?

Všichni tvrdě pracovali, strašně moc toho naběhali, byli ohromně odhodlaní a agresivní. Je to o kolektivu, než o jednotlivcích. Dřou jeden za druhého a musím uznat, že to byl nejtěžší zápas, který jsme dosud v soutěži hráli.



Co jste říkal na atmosféru v Edenu?

Velmi dobrá. Trávník skvělý, stadion je velmi hezký a fanoušci byli výteční. Naši příznivci nás velmi podporovali, byli také úžasní. Celkově šlo o velice dobrý zápas. Nebylo v něm třeba tolik šancí, ale bylo to náročné až do konce.



Trenér Sarri udělal sedm změn proti pondělnímu zápasu s West Hamem. Teď vás čeká Liverpool, pak odveta, čekáte podobnou rotaci?

Máme dobré mužstvo. Kdokoliv nastoupí, maká naplno. S tím nemáme starosti. Samozřejmě teď máme náročný duel s Liverpoolem v Premier League, kde chceme skončit v první čtyřce. Máme dva cíle: Evropskou ligu a top four. Je na trenérovi, aby mezi hráče rozložil síly a abychom společně obojího dosáhli. Budeme se snažit a do odvety jdeme z dobré pozice. Poznali jsme kvalitu Slavie a doma musíme dokončit rozdělanou práci.