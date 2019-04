Slávista Bořil: Hazard je asi z jiné planety. Ale nemáme se za co stydět

Většinu zápasu měl proti sobě Pedra, kterého nepustil vůbec k ničemu. Když drobný Španěl odešel ze hřiště, musel slávistický bek bránit brazilského šikulu Williana, právě ten však odcentroval na jediný gól střetnutí.

„Moje chyba, neměl jsem ho nechat,“ uznal Bořil.

Štve vás zmíněná branka o to víc, že byla v utkání jedinou?

Odehráli jsme parádní zápas, Chelsea jsme se vyrovnali. Měli jsme několik vyložených šancí, hrálo se nahoru dolů. Nelze cokoliv vytýkat. Udělali jsme jedinou chybičku a soupeř ji potrestal. Mrzí nás to.

Přitom jste sám měl chvíli předtím docela slušnou příležitost, ze které se také dalo skórovat.

Myslím, že to byla stoprocentní šance a je škoda, že to tam nepadlo. Zasloužili bychom si to, celé utkání jsme dřeli a ukázali jsme, že i proti Chelsea umíme hrát.

Překvapilo vás, jak jste dokázali hrát s Chelsea vyrovnaně?

Také máme kvalitu a ukázali jsme ji. Každému se hraje špatně, pokud takhle presujeme. Všichni jsme hráli fantasticky. Že se nám něco nepodařilo, je prostě fotbal. Překvapil mě až Hazard, ten je totiž asi z jiné planety. Jinak jsme byli rovnocenným soupeřem.

Chvílemi jste soupeře dokonce zatlačili a nepouštěli přes půlku.

Takové pasáže tam byly. Hráli jsme otevřenou partii, měli jsme střely, rohy… Jen škoda, že tam něco nepadlo a na konci nás potrestali.

Trenér Sarri poté reagoval nasazením Hazarda s Kantém. Bylo to hodně znát?

Pak hru trochu změnili. Víc se tlačili dopředu a udrželi hodně balonů, hlavně Hazard. Nemusíme se ale za nic stydět, vždyť je to jeden z nejlepších fotbalistů planety a gól nám nedal.

Byl jste po inkasované brance naštvaný na spoluhráče?

V první moment ano. Ztratili jsme hloupě balon, pak přišel z mého pohledu jednoduchý centr, který jsme mohli odvrátit. Byla to však hlavně moje chyba, že jsem vůbec nechal Williana takhle odcentrovat.