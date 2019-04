Jak chce Chelsea vyřadit Prahu? Méně změn a nutnost předvést to nejlepší

Dalších 5 fotografií v galerii NASTOUPÍ? Eden Hazard (vpravo), největší hvězda Chelsea, na tréninku před čtvrtfinálovou odvetou se Slavií. | foto: Reuters

dnes 6:29

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Doma v této sezoně prohráli jen dva ze sedmadvaceti zápasů. Ten další, proti Slavii, by měl patřit mezi ty papírově snazší, ale... „Bude to opravdu náročné! Věděli jsme to už před prvním střetnutím a jen se nám to potvrdilo,“ prohlásil Gianfranco Zola, asistent trenéra Chelsea, na tiskovce před čtvrtfinálovou odvetou Evropské ligy.