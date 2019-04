Trpišovský si Anglii užívá. Ale večer jdeme do války, hecuje

Slávisté vyběhli při západu slunce na trávník slavného Stamford Bridge, kde ve čtvrtek od 21 hodin nastoupí proti favorizované Chelsea, která si z Prahy přivezla vítězství 1:0.

Po úterním příletu ale potrénovali v areálu Crystal Palace. A byli paf. „Upřímně: jejich tréninkové centrum nám vyrazilo dech, to je něco neskutečného. Ale jak říkám, zítra jde nadšení stranou. Chceme tu podat co nejlepší výkon,“ říká Trpišovský.

Chelsea nicméně už čtrnáct zápasů v Evropské lize neprohrála. Co musíte udělat, abyste to změnili?

Hlavně se musíme poučit z prvního zápasu. Ukázal nám, že pokud budeme plnit všechno, co si řekneme, jsme schopní se Chelsea v některých fázích vyrovnat. Ale nesmíme udělat chybu. Doma jsme udělali v defenzivě dvě, bylo z toho břevno Williana a gól. Tady bychom za ně zaplatili dvojnásob. Víme, kdo proti nám stojí, ale musíme si zachovat tvář, držet se naší hry, strategie. A tu z mála šancí, kterou tu budeme mít, proměnit.

V Praze nehrál Eden Hazard od začátku. Víte, jak na něj, kdyby tentokrát nastoupil od první minuty?

Jestli nastoupí, budu jen rád, protože proti nám vyběhne to nejlepší a bude to znamenat, že nás Chelsea bere vážně. Hazarda stavím na úroveň Ronalda s Messim, co umí na hřišti, zvládne na téhle planetě málokdo, je radost se na něj dívat. Na druhou stranu - minule hrál Willian a ukázal, že když jde hrát jiný fotbalista, není to takový rozdíl. Musíme se ale soustředit na celý tým, ne na jednotlivce. Pak se vám může stát, že zápas rozhodne třeba levý obránce.

Jako minule Alonso. Ten zřejmě vynechá kvůli zranění, naopak vám se do sestavy vrátí Souček. Velké plus, že?

Je to jeden z našich nejdůležitějších a nejlepších hráčů, to je jednoznačně dobrá zpráva. Typologií se tu bude hodit. A dává nám zároveň různé možnosti do rozestavení, v Praze jsme použili skoro všechny středopolaře, tentokrát nám třeba podobný typ jako Tomáš zbude na dostřídání.

K dalšímu možnému návratu: v derby nehrál Coufal, jak je na tom?

Má dlouhodobější problémy v horní části těla od zápasu s Brazílií. Od té doby hrál pokaždé s injekcemi nebo pod prášky proti bolesti. A po jednom utkání se to vystupňovalo. Jak ho znám, derby by zvládl, ale dostali jsme doporučení ho vynechat. V úterý trénoval, je to padesát na padesát. Rozhodne předzápasový trénink a čtvrteční rozcvičení.

Ostatní jsou v pořádku?

Chybět nám bude Hušbauer, jinak jsou zdraví všichni.

Měl jste v úterý možnost sledovat Ligu mistrů? Může pro vás být senzace Ajaxu inspirací?

Houšťa (asistent Zdeněk Houštecký) říkal, že jestli postoupí Ajax, tak i my. Takže uvidíme, jestli je dobrá vědma. Ale vážně: kdybychom sem přijeli s tím, že šanci nemáme, nemuseli bychom sem vůbec jezdit. Chelsea patří mezi pět šest největších klubů na světě, my jsme jen z České republiky, ale chceme se co nejvíc ukázat, chceme podat co nejlepší výkon. I kdyby šance měla být půl procenta nebo jedno procento, chceme odjíždět s čistým štítem, že jsme do toho dali všechno.