Bohemians na poháry nahlásili Ďolíček. Ale tuší, že nastoupí na Spartě

Skromný, ale populární klub z pražských Vršovic je v evropských pohárech po šestatřiceti letech.

Příští týden ve středu se dozví soupeře pro druhé předkolo Konferenční ligy, v níž úvodní zápas odehraje ve čtvrtek 27. července.

K domácímu zápasu s největší pravděpodobností nastoupí na Letné, od Ďolíčku osm kilometrů vzdáleném stadionu Sparty.

O víkendu stárnoucí a chátrající Ďolíček, jehož majitelem je město, navštívila delegace z Evropské fotbalové unie (UEFA). Finální verdikt v klubu během úterního dopoledne ještě neznali.

„Proto jsme s oznámením chtěli počkat, až budeme mít v ruce definitivní rozhodnutí,“ poznamenal Jakubovicz na klubovém webu.

Ďolíček v současném stavu podmínkám pro pořádání pohárových zápasů nevyhovuje, resp. jde především o tribunu na stání pod hodinami, kde se léta scházejí skalní fandové.

Aby na ni klub mohl fanoušky pustit i v pohárech, musela by mu UEFA udělit výjimku.

„Přestože UEFA spustila pilotní projekt na místa na stání, Česko v něm nefiguruje, tudíž šance na získání výjimky je velmi mizivá,“ upozornily klubové stránky.

Dalším řešením by bylo, že by klub betonové schody osadil sedačkami.

„Instalace sedadel by byla náročná, kapacita by se zmenšila. A kdybychom šli cestou uzavření sektoru na stání, stovky fanoušků bychom připravili o šanci zápas navštívit. S výjimkou bychom v Ďolíčku hrát chtěli, bez ní to nepůjde,“ poznamenal Jakubovicz.

Jinými slovy: výjimku Bohemians takřka jistě nedostanou, bez ní by mohli prodávat lístky jen na hlavní tribunu a na protilehlou, kde v současné době probíhají stavební úpravy. Do startu příštího ročníku by měl být sektor v provozu.

Přijít by mohlo sotva pět tisíc diváků.

„Na Letnou se kapacita Ďolíčku vejde třikrát. Hodně jsme v tomto případě bojovali mezi volbou srdcem a rozumem, ale i pro komfort fanoušků s největší pravděpodobností vyhraje rozum. Věřím, že Letná bude plná, že se přijdou podívat na Bohemku v Evropě i nezaujatí fanoušci,“ přeje si Jakubowicz.

Se Spartou půjčení stadionu Bohemians řešili už v době, kdy v závěru sezony o poháry bojovali. Vzhledem ke stavu stadionu ve Vršovicích bylo jasné, že na kvalifikaci o postup do Konferenční ligy Ďolíček nejspíš kontrolou neprojde.

„Spartě bychom rádi poděkovali. V minulém týdnu jsme Letnou navštívili a společně řešili provoz stadionu při našem pronájmu. Velmi si vážíme vstřícného a přátelského přístupu, ze kterého cítíme velkou míru profesionality i chuti pomoci,“ oznámili Bohemians.